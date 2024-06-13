合約價上漲抵銷淡季效應 DRAM 首季營收季增5.1%

根據全球市場研究機構集邦（TrendForce）調查顯示，2024年第1季 DRAM 產業受到主流產品合約價走揚、且漲幅較2023年第4季擴大，帶動營收較前一季度成長5.1%，達183.5億美元，推動多數業者營收延續季增趨勢。

出貨表現上，第1季三大原廠皆出現季減，反映產業淡季效應，加上下游業者的庫存水準已墊高，採購量明顯衰退。平均銷售單價方面，三大原廠延續著2023年第四季合約價上漲氛圍，再加上庫存仍處於健康水位，故漲價意圖強烈。其中，中系手機銷售暢旺，帶動 mobile DRAM 的價格漲幅領先所有應用，而 consumer DRAM 的原廠庫存仍待去化，拖累價格漲幅居所有應用之末。

集邦指出，第2季即使消費性需求疲弱，原廠的出貨位元數仍將反映季節性而季增；價格方面，在地震後災損狀況尚未明確釐清期間，採購心態有所改變，PC OEMs 始有零星成交價格開出，漲幅高於 TrendForce 預期，預估最終 DRAM 合約價將上漲13-18%。

自營收角度觀察，Samsung 的營收微幅增加至80.5億美元，第1季增幅僅1.3%，營收市占小幅下滑1.6個百分點至43.9%，仍維持排名第一；售價季增約20%，抵銷位元出貨量的中個位數季減幅度，以價補量結構明顯。

排名第二的SK hynix，第一季營收微幅增加至57.0億美元，季增幅僅2.6%，營收市占小幅下滑0.7個百分點至31.1%；售價季增約20%，抵銷位元出貨量的中個位數季減幅度，結構與 Samsung 相同。

Micron 第1季營收增加至39.5億美元，季增幅達17.8%，營收市占上升2.3個百分點至21.5%，排名第三名；售價季增約23%、同時位元出貨量僅季減4-5%，表現優於前兩大同業，除本季價格策略較積極外，server DRAM 出貨受惠於與美系大客戶訂單，表現相對穩健。

第2季三大原廠預估的出貨量將分別為，Samsung 出貨量成長低個位數至高個位數幅度、SK hynix 季增中個位數的幅度、Micron 小幅季減。

在台系廠商的部分，Nanya 第1季在價格回升所帶動的備貨動能，以及 consumer DRAM 終端銷售動能回升較緩等需求消長影響下，第1季出貨量為低個位數的季增幅度，ASP（平均銷售單價）有高個位數的季增幅度，營收季增10.5%至3.02億美元。

Winbond 第1季尚未調漲合約價格，由於客戶提前備貨心態，在出貨端表現不俗，帶動營收季增21.6%至1.62億美元。在 PSMC 方面，營收計算主要為其自身生產的 consumer DRAM 產品，不包含 DRAM 代工業務，雖產能利用率逐漸恢復，但由於部分出貨以低價 DRAM 產品為主，加上年節生產、出貨天數少等，最終第1季 DRAM 營收季減28.2%，來到0.28億美元。