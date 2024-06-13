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智慧手機市場受上下游利空衝擊 IDC 估：第2季發展恐趨緩

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
智慧手機成長趨緩。記者吳康瑋／攝影
智慧手機成長趨緩。記者吳康瑋／攝影

根據 IDC（國際數據資訊）最新「全球智慧手機供應鏈追蹤報告」研究顯示，在下游市場需求仍弱、上游部分關鍵零件漲價的情況下，2024年第一季全球智慧型手機產業製造規模相對上季衰退8.6%，但較去年同期成長10%。

IDC 全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究經理高鴻翔指出，由於記憶體、AMOLED、相機鏡頭傳感器等手機關鍵零組件延續去年第四季的漲價趨勢，智慧手機品牌廠商持續採購高於需求的漲價零件。隨著下游市場需求仍弱、低階市場價格競爭激烈，品牌廠商開始透過削減零件採購訂單，來抑制零件價格持續上漲。

高鴻翔預料，第3季多數零件漲勢將告一段落。此外，從產業結構來看，隨著中國、印度政府採取積極5G推廣政策，2024年全球5G智慧手機的出貨比重可能高於原本的悲觀成長預期。至於委外設計、生產的比重則略微下滑。

展望未來發展，隨著供應鏈上下游抱持保守態度下，預料全球智慧手機產業規模成長第2季將呈現相對遲緩的發展態勢。AI手機、中印5G政策推展、小米與傳音於低階手機市場競爭態勢等，將成為觀察的重點所在。

智慧手機 漲價

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