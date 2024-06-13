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廣達股東會來了！董座林百里將露面 最新 AI 市況引關注

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）將於14日召開股東大會，屆時董事長林百里親自主持，市場傳出，雲端供應商亞馬遜考慮在台新建上億規模的資料中心，而市場看好廣達作為亞馬遜的一大合作夥伴，有望成主要受惠者、迎接滿手大單。受此消息激勵，廣達13日股價以277元開高走高，終場衝上284元的高價，上漲9.5元、漲幅達3.46%，有望突破4月初的高價299元、挑戰300元大關。

隨著AI熱潮響破天際，廣達也透過旗下雲達搶進AI應用市場，打造客製化的 AI 及 5G 基礎設施，協助客戶面對各種挑戰，近2年間也受到輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（intel）的青睞、入手滿滿商機，而廣達已公布5月合併營收1012.99億元，月增4.1%、年增31.5%，呈年月雙增態勢，而近日受到滿滿紅利加持的廣達，單月營收也重回千億大關，並重新恢復成長態勢。合併累積前5個月營收達4575.76億元，並且年大增8.7%，繳出全年次高態勢。

針對5月營收表現，廣達指出，本次PC出貨不淡，團隊看好第2季筆電出貨量將較首季成長個位數百分比，不過由於下半年能見度偏低，全年筆電出貨量暫時保守看待，預估可能比去年衰退個位數百分比，至於「AI伺服器」方面，預估第2季業績表現將優於首季，看好下半年出貨順暢，帶動伺服器事業全年強勁成長達雙位數百分比。

事實上，廣達己於4月12日完成配息，並配發每股9元，創下逾20年來的新高，盈餘配發率達87%，連續兩年配發率超過八成，共將發出超過347.64億元現金股利。而公司14日將在林口總部召開股東大會，屆時董事長林百里也將現身親自主持，而外界也關注屆時所釋出的最新市況。

廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

廣達 營收

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