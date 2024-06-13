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AI 結合終端產品 華碩施崇棠大讚蘋果厲害

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩董事長施崇棠。記者吳凱中／攝影
華碩董事長施崇棠。記者吳凱中／攝影

PC品牌大廠華碩（2357）13日舉行股東會，董事長施崇棠談起多個AI業務及趨勢時，時不時就會提起蘋果，他認為，蘋果用設計思維將終端產品與AI新技術兩者融合得很好，因為他們永遠是追求最佳設計體驗。

華碩誓言要當AI PC領導者，在今年台北國際電腦展期間亮相包含內建英特爾、超微及高通等全新 CPU 的AI PC，而新世代「Copilot+PC」架構筆電將由搭載高通處理器的機種打頭陣，於本月18日起上市，隨後第3季內建英特爾、超微處理器的新款AI PC也即將開賣。

針對搭載高通處理器這波AI PC需求，施崇棠回應，高通跟華碩關係很深，例如在智慧手機上，華碩持續有推出 ROG Phone，就是採用高通處理器。

他坦言，以前高通在PC上的CPU表現尚待加強，但現在他們透過收購 Nuvia 團隊，做出來的產品很爭氣。施崇棠不評論x86陣營與 Arm 架構產品誰輸誰贏，但他認為，高通現在產品有達到水準，加上這次有生成式AI推波助瀾。

話鋒一轉，施崇棠提到蘋果，他認為，蘋果用設計思維將終端產品與AI新技術兩者融合得很好，他們永遠是追求最佳設計體驗。

講到AI伺服器，施崇棠也再度提起到蘋果，他說，蘋果伺服器用 Google TPU 訓練，在終端裝置上也與 OpenAI 合作，但蘋果最厲害的地方還是強調資安及隱私，會徵得使用者同意，把設計思維發揮的淋漓盡致。

蘋果日前在 WWDC 大會上宣布推出AI功能「Apple Intelligence」，重點強調隱私領域，Apple Intelligence 是由設備端處理，也就是在 iPhone、iPad 等蘋果裝置上進行運算。同時，蘋果也宣布 OpenAI 旗下的 ChatGPT 4o將在「今年稍晚」登陸 iOS、macOS 和 iPadOS。

AI 蘋果 高通

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