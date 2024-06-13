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致新：第3季旺季效應可期 估下半年營運優於上半年

中央社／ 新竹13日電

電源管理晶片廠致新董事長吳錦川今天表示，第2季營運表現符合預期，將較第1季成長，產業景氣恢復正常季節性循環，第3季會有傳統旺季效應，下半年業績表現將比上半年好，全年業績較去年成長。

致新今天召開股東常會，吳錦川會後受訪說，今年產業景氣並不暢旺，除人工智慧（AI）之外，其餘市場沒有特別熱絡，第2季營運表現符合預期，將較第1季成長。

吳錦川表示，人工智慧電腦（AI PC）並不會帶動電腦需求量增加，英特爾（Intel）等處理器供應商可望受惠產品單價提升，此外，隨著耗電量升高，電源管理晶片用量估計將增加約5%至10%。

吳錦川說，往年下半年受惠旺季效應，業績約較上半年成長1成多水準，去年因產業景氣欠佳，客戶去化庫存影響，上、下半年業績大致相當。

展望今年，吳錦川表示，今年產業景氣可望恢復正常季節性循環，第3季會有傳統旺季效應，下半年業績將比上半年好，全年業績較去年成長。

因應未來營運成長需求，致新持續不斷開發新產品、新市場，吳錦川說，散熱風扇馬達市場規模大，固態硬碟（SSD）用量增加，是致新積極拓展的市場。

人工智慧 景氣 致新

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