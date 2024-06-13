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華碩股東會／施崇棠談 AI 機器人 看好 Zenbo 在醫療、教育應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩董事長施崇棠。記者吳凱中／攝影
華碩董事長施崇棠。記者吳凱中／攝影

PC品牌大廠華碩（2357）13日舉行股東會，談起今年輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳帶起的AI機器人話題，華碩董事長施崇棠表示，華碩很早就投入機器人 Zenbo 研發，但當時沒做到符合市場剛需，但現在隨著生成式AI以及大語言模型的進步，Zenbo 在醫療及教育領域都有應用場域，「我們覺得 TIMING 是對的！」

針對AI機器人話題以及華碩相關領域布局，施崇棠指出，華碩很早就投入 Zenbo 研發，在很多事情上是做對的，但當時沒做到符合市場剛需。

施崇棠分析，其中很大的因素在於當時的AI沒有那麼聰明，但現在隨著生成式AI以及大語言模型的進步，Zenbo 在醫療及教育領域都有應用場域。

施崇棠指出，Zenbo 現在有這樣的能力，在醫療、教育領域能對答如流，再配上 RAG（檢索增強生成）新技術，「現在來看，我們覺得 TIMING 是對的！」

AI Zenbo 華碩

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