華碩股東會／董座施崇棠：提前伺服器業務五年業績增長5倍目標時間
PC品牌大廠華碩（2357）全力衝刺伺服器業務，原先設定以2022年為基礎，伺服器業務五年業績增長五倍的目標，惟華碩董事長施崇棠在13日股東會上提前該目標達成時間，他說，華碩現在現在卯足勁、全力以赴下，「會比原先設定增長好幾倍（時間）還要更快！」
面對AI伺服器及伺服器布局，施崇棠13日坦表示，華碩在該領域布局有點太慢，因為過去華碩裝置產品太多，但現在要發憤圖強、卯足勁。
施崇棠強調，華碩在伺服器布局雖然比較慢，「但現在卯足勁、全力以赴下，會比原先設定增長好幾倍（時間）還要更快！」
華碩先前設定伺服器及AI伺服器成長目標，以2022年為基礎，五年業績要增長五倍。
華碩伺服器團隊及收入目前歸屬零組件事業，以整體營收占比來看，2023年伺服器占業績低個位數區間，營收相比前一年度有倍數成長，華碩預計到今年首季伺服器業績將達到高個位數占比，預期今年將有持續增長動能。
若單以AI伺服器來看，其產品占華碩整體伺服器事業業績從2022年10%、2023年已達到35%。華碩共同執行長胡書賓先前指出，雖然我們是市場後進者，但取得顯著進展，預計隨著生成式AI算力需求持續提升，2024年AI伺服器將占華碩伺服器比重超過七成。
華碩2023年受到PC庫存調整影響，導致集團營收降至4,823億元，惟稅後純益逆勢成長至159億元，每股純益（EPS）達21.44元。股東會通過配發現金股利17元。
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