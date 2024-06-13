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華碩董座施崇棠：AI PC定能大放異彩 推動多重領域的實踐

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
英特爾執行長基辛格（左）上周在Computex電腦展發表演講，並與華碩董事長施崇棠（右）對談。圖/本報系資料照片
英特爾執行長基辛格（左）上周在Computex電腦展發表演講，並與華碩董事長施崇棠（右）對談。圖/本報系資料照片

華碩董事長施崇棠今日表示，未來AI PC（人工智慧個人電腦）一定能大放異彩，推動多重領域的實踐，作為人類社會的基礎，AI將大幅提升人們的生活品質與工作產出，也將重塑既有工作場域的運作方向。

華碩在上周台北國際電腦展期間，就與國際AI三巨頭：輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）有諸多交集，包括上述三大咖都到訪華碩攤位，施崇棠更擔任基辛格主題演講嘉賓，兩人同台暢談未來的AI應用將無所不在。黃仁勳則到華碩COMPUTEX攤位與施崇棠握手合影，兩人強調會攜手共創AI伺服器事業藍圖。

今天電腦品牌廠華碩召開股東常會，會上通過集團去年合併營收年減10.2%至新台幣4823億元，歸屬於母公司業主淨利年增8.4%至159億元；每股盈餘21.44元。品牌營運部分，去年華碩品牌合併營收約4480億元，年減9.2%；品牌營業利益為83億元，年減17.6%。

施崇棠今日在會上指出，AI（人工智慧）是電腦產業百年難得的機遇，華碩絕對要把握這個契機，蛻變成為全方位企業。未來世界將充斥各種不同形式和大小的AI brains（人工智慧腦），從雲端到邊緣、PC（個人電腦）和手機等終端裝置，未來必將是一個混合式的AI生態系。

施崇棠期許華碩要持續轉型再造，全體同仁一起發揮眾智，抓住這次AI革命的契機，將華碩打造成一個全方位AI的公司，進而成為數位新世代備受推崇的科技創新領導企業。

華碩電腦今日上午舉行股東會與股東會後記者會，董事長施崇棠表示，AI是電腦產業百年難得的機遇，華碩要把握這個契機，蛻變成為全方位企業。記者林伯東／攝影
華碩電腦今日上午舉行股東會與股東會後記者會，董事長施崇棠表示，AI是電腦產業百年難得的機遇，華碩要把握這個契機，蛻變成為全方位企業。記者林伯東／攝影

AI 華碩

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