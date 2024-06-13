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嘉澤股東會／今年營運優於去年 受惠新產品滲透率提升

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
嘉澤董事長朱德祥。記者蕭君暉／攝影
嘉澤董事長朱德祥。記者蕭君暉／攝影

連接器與端子大廠嘉澤（3533）13日舉行股東會，董事長朱德祥會後表示，今年營運將優於去年，主要是去年有庫存問題，今年則沒有這樣的問題，另外，就是新產品的滲透率有提升，這是今年比較正向的發展。

針對今年展望？嘉澤資深副總蔡明叡表示，以客戶端的量來看，是較去年成長，另外，就是新產品的滲透率有上升。新產品包括新的插槽（Socket）、新的 DDR5、PCIe Gen5、M.2、USB4等。基本上就是這些新品的滲透率，在今年都會逐步上升。

至於人工智慧（AI）伺服器水冷快接頭的進度？嘉澤說，目前應該說我們還在初期的階段，可能在第3季末的時候才能跟大家報告未來的展望，現在其實還在初期階段，還談不上未來可以創造出什麼樣的狀況。

嘉澤表示，水冷快接頭目前還在測試中，還沒有完成認證，如果之前有任何報告提到，說我們（嘉澤）已經通過認證，這個應該是一些誤會，應該說要先完成測試，目前我們才過了幾個測試，還沒有完全測試完成。

針對越南新廠的進度？嘉澤指出，越南廠第一階段的所有廠房加辦公室都已經完成，今年的貢獻大概是在3-5%的營收貢獻，如果所有的廠房全部都使用起來，可能占10-15%。

嘉澤 股東會 越南

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