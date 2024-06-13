施崇棠：AI是電腦業百年難得機遇 華碩要把握契機
電腦品牌廠華碩今天召開股東常會，董事長施崇棠表示，AI（人工智慧）是電腦產業百年難得的機遇，華碩絕對要把握這個契機，蛻變成為全方位企業。
施崇棠指出，未來世界將充斥各種不同形式和大小的AI brains（人工智慧腦），從雲端到邊緣、PC（個人電腦）和手機等終端裝置，未來必將是一個混合式的AI生態系。
他認為AI 1.0大概具有動物的感知能力，到了AI 2.0接近人類感知，甚至涵蓋藝術領域，如果AI沒抄襲李白而寫出詩，真的會非常棒。
展望未來數年，施崇棠相信AI PC（人工智慧個人電腦）一定能夠大放異彩，推動多重領域的實踐，作為人類社會的基礎，AI將大幅提升人們的生活品質與工作產出，也將重塑既有工作場域的運作方向。
華碩集團2023年合併營收達新台幣4823億元，年減10.2%；歸屬於母公司業主淨利159億元，年增8.4%；每股盈餘21.44元。
在品牌營運部分，2023年華碩品牌合併營收約4480億元，年減9.2%；品牌營業利益為83億元，年減17.6%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言