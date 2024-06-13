瞄準台積電擴廠商機 波蘭光學儀器商盼與台廠合作

台波半導體產學合作持續深化，波蘭光子產業指標公司VIGO Photonics表示，已與台大展開科研合作；由於台積電、英特爾等半導體擴廠需求，以及俄烏戰爭推升軍事需求，商機將大幅成長，盼未來能與台灣電子產業密切合作。

為加速歐洲半導體產業自主化，波蘭加速推動微電子、光子等領域。光學及微電子學儀器製造商VIGOPhotonics是波蘭光子領域具指標性公司之一，透過探測器晶片、雷射及電子裝置整合等，擁有完整的半導體高容量儀器生產線。

外貿協會董事長黃志芳今天率團參訪VIGOPhotonics位於波蘭華沙總部，他表示，波蘭位處中歐，有交通便捷、人才素質高等優勢，具備發展半導體產業的基礎，並供應歐洲和全球市場，希望結合台灣半導體產業實力，持續深化台歐半導體合作。

黃志芳表示，中歐基礎科學教育扎實，科研人才供給充沛，有助於台廠赴歐洲投資所需人才，IC設計大廠聯發科已在波蘭華沙設置研發中心。由於全球半導體產業集中亞洲地區，VIGO Photonics也將台灣作為進軍亞洲半導體市場的跳板。

VIGO Photonics 董事長皮奧卓斯基（AdamPiotrowski）受訪表示，光子應用領域很廣，包括半導體材料、製程端，也已經打入美國國家航空暨太空總署（NASA）供應鏈，提供火星探測車相關感測產品。

俄烏戰爭推升軍事市場需求，皮奧卓斯基表示，作為波蘭國防產業主要的感測器供應商，隨著俄烏戰爭持續，軍事應用感測器明顯成長。在半導體產業投資挹注下，像是台積電、英特爾擴廠計畫持續，也帶動半導體設備和系統的感測器需求，預估明年軍事和半導體應用商機將大幅成長。

他表示，台積電是潛在的供應鏈夥伴之一，半導體可以驅動光子、雷射產業發展，期盼台灣電子產業能和波蘭感測器、半導體相關產業合作。

皮奧卓斯基表示，去年首度來台參加SemiconTaiwan國際半導體展，與半導體設備供應鏈、客戶見面，今年將再度來台參展，爭取更多商機和合作機會。

為強化科研領域人才，VIGO Photonics已與波蘭華沙理工大學合作；台灣方面，皮奧卓斯基表示，和國立台灣大學合作半導體科研計畫，期盼優化半導體材料，也曾拜訪台灣的半導體製造、封測整合等廠商，希望未來會有更多商業合作機會。

此外，VIGO Photonics也是非冷凍光子紅外線偵測器製造商，生產中波紅外線及長波紅外線探測器及模組，探測器用途廣泛，主要用於鐵路、能源、軍事技術、醫學及工業，可將紅外線相關研發技術與生產相結合。