美股多收紅 法人：台股創高後面臨壓力但多頭未變

美股主要指數12日多收紅，其中標普與那指再創新高。法人認為，美國股市AI族群股價強勢對台股有利，台股創高之後，即便面臨壓力，但多頭格局未變。

美國5月消費者物價指數（CPI）年增率低於預期，加上聯邦準備理事會（Fed）宣布利率再次按兵不動，美股主要指數12日多收紅，道瓊工業指數下跌35.21點或0.09%，收在38712.21點。標普500指數上漲45.71點或0.85%，收報5421.03點。那斯達克指數揚升264.89點或1.53%，收17608.44點。費城半導體指數勁揚155.49點或2.90%，收5520.87點。

美國科技巨擘蘋果（Apple）宣布進軍生成式AI並將ChatGPT導入Siri後，股價連日勁揚，12日美股盤中一度超越微軟，重返全球市值最高企業寶座。

台股12日開高走高，盤中高點22094.94點，創歷史新高，收在22048.96點，也創收盤新高，終場大漲256.84點，成交值新台幣4475.48億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股領先美股創高，且在美國聯準會（Fed）利率會議後聲明公布前，市場仍存有疑慮，台股逢高仍有壓力；但蘋果、輝達、微軟爭市值龍頭之際，因3家公司都著重人工智慧（AI），正好是台灣的強項，AI族群股價強勢對台股有利。

蔡明翰指出，美國科技股指數比綜合指數強，半導體指數又優於一般科技股指數，因高風險股票走強，代表市場處於多頭。因此，台股的多頭格局也未變，只是股市難免有起伏，逢低仍可加碼。

產業消息方面，萬海12日宣布，與兆豐銀行簽訂ESG永續連結110億元聯貸案，聯貸案資金超額認購達1.22倍，萬海將用於投資興建高雄港第5貨櫃中心碼頭及櫃場建設，預計2026年逐步完成並投入營運。

老牌家電聲寶總裁陳盛沺12日表示，由於桃園廠冰箱產線今年底前將全數移到台南廠，廠區將完整提供物流園區使用，尤其東元、大同都已不生產冰箱，聲寶既可力拚台灣冰箱內銷市場，也可爭取日本市場商機；因日本冰箱品牌多在東南亞工廠生產，本土幾乎沒做冰箱，期盼能為日品牌代工並銷往日本。

證交所統計，6月13日計有台積電、萬海、三洋實等12檔股票除息交易。