輝達GPU市占 壓倒性封王

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
輝達（NVIDIA）去年資料中心和人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）出貨量，估計達到近400萬套，以高達98%的市占率稱霸業界。 路透
輝達（NVIDIA）去年資料中心和人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）出貨量，估計達到近400萬套，以高達98%的市占率稱霸業界。 路透

輝達（NVIDIA）去年資料中心和人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）出貨量，估計達到近400萬套，以高達98%的市占率稱霸業界。

輝達正利用大量的產品和未來幾年穩健的產品路線圖，來維持在這個領域的主宰權。

科技新聞網站Wccftech報導，根據半導體分析公司TechInsights研究，輝達2023年的資料中心GPU出貨量總共大約376萬套，比2022年的264萬套增長逾100萬套，市占率高達98%，與2022年差不多。

若包含超微（AMD）和英特爾，去年資料中心GPU的整體出貨量為385萬套，高於2022年的約267萬套。超微的出貨量約為50萬套，英特爾則為40萬套。

若以銷售額來計算，輝達在資料中心GPU市場的市占率也大約為98%，銷售額為362億美元，比2022年的109億美元翻增逾兩倍。

貨量 輝達

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