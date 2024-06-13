聯發科搶攻AI PC晶片商機 採安謀架構...預計明年推出

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者鐘惠玲／綜合報導
聯發科。 圖 /聯發科提供
聯發科。 圖 /聯發科提供

路透報導，聯發科（2454）正在開發一款安謀（ARM）架構PC處理器，用以執行微軟的Windows作業系統，預計明年推出，搶搭安謀架構AI PC（Windows on Arm）商機。

對於相關消息，聯發科昨（12）日不予評論。聯發科昨天股價漲30元、收1,300元。

聯發科在多個產品領域已採用安謀IP，除了手機晶片主戰場，與PC領域較相關的布局包括Chromebook應用等。

聯發科執行長蔡力行上周於台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）發表專講時，特別邀請安謀執行長哈斯同台，增添兩大廠後續延伸合作的想像空間。

微軟5月發布新世代AI PC，內建更強大的AI助理Copilot及全新功能，並設立新一代AI PC架構新標準「Copilot+PC」，首發產品清一色都搭載高通以安謀架構設計的「驍龍X Elite」處理器，引爆安謀架構AI PC熱潮。

微軟專為生成式AI設計的全新Windows PC 「Copilot+PC」，是帶有NPU的Windows PC新名詞，也是新標準。根據微軟定義，裝置需達到40 TOPS以上水準，且全天候電池續航，並可以存取最先進AI模型。

路透報導引述兩位消息人士談話指出，聯發科的安謀架構AI PC處理器預定明年底推出，屆時高通為筆電供應晶片的獨家協議會到期。聯發科這款晶片以安謀現成的設計為基礎，能夠大幅加速開發速度，原因是使用現成、經過測試的晶片元件，可減少設計的作業。


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