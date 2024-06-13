亞馬遜拍板台灣設資料中心 CSP三強到齊！大戰開打

全球最大雲端服務提供商（CSP）亞馬遜拍板台灣資料中心投資，並於明年初在台推出AWS基礎設施區域（Region）「AWS亞太（台北）區域」，服務全球業務之餘，更劍指台灣公部門、醫療、金融等高度規管事業的公有雲商機，伴隨微軟的Azure資料中心傳將在今年完工，雲端服務大戰在台灣開打。

另一方面，Google Cloud雲端服務今日將在台舉行Google Cloud Summit Taipei活動，與衛福部健保署宣布一項全國首例的AI醫療研究合作，近一年來，Google Cloud勤打企業上雲、金融與醫療業務，業界指出，AWS的亞太（台北）區域落地後，三大CSP業者AWS、微軟 Azure、Google Cloud的資料中心台灣布局全數到位，雲端服務競爭更激烈。

主要CSP當中，Google最早在台落地。Google因在台灣設立資料中心，又有研發中心，獲得當地政府歡迎，更在台灣取得不少需要數據落地的業務。