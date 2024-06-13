亞馬遜台灣設資料中心 伊雲谷、邁達特跟著紅
亞馬遜拍板台灣資料中心大投資，規劃明年初在台推出區域級（Region）雲端資料中心，藉此落實法令要求部分業務資料須落地儲存的規定，帶動本土雲端服務代理商機同步爆發，伊雲谷（6689）、邁達特（6112）、精誠（6214）等都是AWS在台合作夥伴，後市看俏。
伊雲谷2014年起獲亞馬遜AWS傳承原廠專業技術，目前八至九成業績來自AWS平台，2023年更與AWS簽署戰略合作協議，共同建立創新實驗室，深化技術合作，並共同加大力道培訓人才，合作關係緊密。
業界看好，隨著大客戶AWS落地，將為伊雲谷雲端託管服務帶來更多商機，成為亞馬遜此次在台資料中心大投資與推出區域級服務受惠廠商。
邁達特目前可提供AWS、Akamai、Google、微軟等代理之雲服務整合MSP代管服務，除持續深耕代理業務外，也發揮雲地整合專長。
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