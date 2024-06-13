亞馬遜台灣設資料中心 伊雲谷、邁達特跟著紅

經濟日報／ 記者李泠秭林薏茹／台北報導

亞馬遜拍板台灣資料中心大投資，規劃明年初在台推出區域級（Region）雲端資料中心，藉此落實法令要求部分業務資料須落地儲存的規定，帶動本土雲端服務代理商機同步爆發，伊雲谷（6689）、邁達特（6112）、精誠（6214）等都是AWS在台合作夥伴，後市看俏。

伊雲谷2014年起獲亞馬遜AWS傳承原廠專業技術，目前八至九成業績來自AWS平台，2023年更與AWS簽署戰略合作協議，共同建立創新實驗室，深化技術合作，並共同加大力道培訓人才，合作關係緊密。

業界看好，隨著大客戶AWS落地，將為伊雲谷雲端託管服務帶來更多商機，成為亞馬遜此次在台資料中心大投資與推出區域級服務受惠廠商。

邁達特目前可提供AWS、Akamai、Google、微軟等代理之雲服務整合MSP代管服務，除持續深耕代理業務外，也發揮雲地整合專長。

亞馬遜 雲端服務

延伸閱讀

亞馬遜將在台灣投資 打造雲端基礎設施

Nvidia、蘋果不夠格進前十名！巴菲特偏好選股指標篩出這些優質股

微軟市值龍頭 輝達威脅蘋果

送貨員太帥？阿金暈船癡情凝望摔下椅子「秒被白馬王子接住」千萬人朝聖：戀愛了

相關新聞

亞馬遜台灣設資料中心…掀伺服器拉貨潮 廣達、緯穎等迎大單

全球最大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜拍板資料中心落腳台灣，旗下雲端服務Amazon Web Services（AWS）...

聯發科搶攻AI PC晶片商機 採安謀架構...預計明年推出

路透報導，聯發科正在開發一款安謀（ARM）架構PC處理器，用以執行微軟的Windows作業系統，預計明年推出，搶搭安謀架...

美擬擴大限制陸取得AI晶片 鎖定最先進GAA架構

彭博資訊報導，拜登政府正考慮限制中國大陸獲得AI晶片技術能力，把目光投向才開始進入市場的環繞式閘極（GAA）電晶體技術。

2024年台灣半導體年產值 將逾5兆元

工研院IEKCQM預測團隊昨（12）日發表半導體產業最新觀察指出，受惠AI議題帶動相關供應鏈需求強勁，全年發展樂觀看待，...

亞馬遜拍板台灣設資料中心 CSP三強到齊！大戰開打

全球最大雲端服務提供商（CSP）亞馬遜拍板台灣資料中心投資，並於明年初在台推出AWS基礎設施區域（Region）「AWS...

亞馬遜台灣設資料中心 伊雲谷、邁達特跟著紅

亞馬遜拍板台灣資料中心大投資，規劃明年初在台推出區域級（Region）雲端資料中心，藉此落實法令要求部分業務資料須落地儲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。