亞馬遜台灣設資料中心…掀伺服器拉貨潮 廣達、緯穎等迎大單

全球最大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜拍板資料中心落腳台灣，旗下雲端服務Amazon Web Services（AWS）昨（12）日宣布，未來15年內在台灣投資數十億美元興建資料中心，並於明年初在台灣推出AWS基礎設施區域（Region）「AWS亞太（台北）區域」。

亞馬遜拍板相關投資，可讓台灣與全球客戶在本地資料中心執行應用程式，為用戶提供服務，並滿足法令要求部分業務資料須落地儲存的規定。

法人看好，亞馬遜在台啟動資料中心大投資，規模達數百億元甚至上千億元，將引爆新一波伺服器拉貨潮，廣達（2382）、緯穎（6669）、英業達（2356）等亞馬遜資料中心代工廠將迎來大單。

三大雲端供應商在台布局

亞馬遜資料中心落腳台灣後，全球四大CSP包括亞馬遜、微軟、Google都已在台灣布局，僅剩Meta尚未在台建立資料中心。亞馬遜為全球CSP龍頭，此次在台投資，別具意義。

AWS香港與台灣總經理王定愷表示，客戶將可決定資料儲存台灣本地或其他地區，惟AWS不能公布在台灣機房地點和配置的機台，但可在其機房執行推論業務，且已在興建中。

AWS將資料中心以區域概念呈現，亞太（台北）區域將由三個實體建設可用區域（Availability Zones, AZ）組成，服務全球和台灣本地客戶。

王定愷表示，過去台灣客戶用較多的海外機房，成立AWS亞太（台北）區域後，台灣機房與各地機房連結成為全球大網，新服務上線有三大意義。

首先是本地客戶將感受到更低延遲，有助類似金融交易或股票交易等高頻大量交易時能做到毫秒級快速回應。

第二是對醫療、金融等高度監管行業有儲存資料偏好的業者將資料安全地存在台灣，第三是可以減少傳輸到海外過程，保障資訊的安全。

他看好在本地設立區域，促進新創、企業、公部門、非營利組織等使用公有雲，將可助力台灣企業淨零碳排。

目前AWS在全球33個地理區域擁有105個可用區域，加上昨日公布的訊息，AWS將在馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、沙烏地阿拉伯、台灣、泰國和AWS歐洲主權雲端再推出21個可用區域和7個AWS地理區域的計劃，台灣是第40個宣布成立基礎設施區域地點。

AWS已在全球190多個國家和地區提供服務，包括眾多台灣客戶。

據統計，選擇AWS執行工作負載的台灣客戶包括宏碁（2353）、國泰金控（2882）、中華電信（2412）、遊戲橘子（6180）、科科科技、Maicoin、台積電（2330）、趨勢科技等。