電子業滿手單 加班時間變長

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
製造業示意圖。 路透
製造業示意圖。 路透

主計總處昨（12）日公布4月製造業加班工時仍逾16小時，代表國內製造業景氣成長動能穩定。其中受惠AI商機，電子零組件製造業4月加班工時平均每人為24.4小時，為近14年新高，顯示廠商訂單滿手，相關供應鏈強勁成長。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，4月全體受雇員工人數842.1萬人，月增5,000人，製造業受雇人數雖月減3,000人，加班工時16.2小時，年減0.2小時，但不用太緊張，主因去年比較基期較高，從趨勢來看，加班工時不僅已連二月超過16小時，且已回到疫情前水準。

工時 製造業

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