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2024年台灣半導體年產值 將逾5兆元
工研院IEKCQM預測團隊昨（12）日發表半導體產業最新觀察指出，受惠AI議題帶動相關供應鏈需求強勁，全年發展樂觀看待，預估2024年台灣半導體產值將首度突破5兆元大關、達5兆1,134億元，年成長17.7%。
工研院昨天舉辦「2024年台灣製造業暨半導體產業景氣展望記者會」，樂觀看待今年半導體產業景氣，主要因為通膨降溫，整體就業市場趨於穩定，消費力回升，以及產業面庫存調整大致完成，加上AI帶動對半導體需求增加。另外，2024年台灣IC設計業因為通膨趨緩加上AI手機、AI PC需求推升，估計產值年成長15.1%。台灣IC製造業受惠先進製程產出持續提升，DRAM價格回升，2024年預計成長20.2%。台灣IC封測業則因換機與高階封測需求，2024年產值估成長11.4%。
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