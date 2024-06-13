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擴大晶片法優稅有影 經長承諾會協助處理
聯發科（2454）日前向政府喊話，希望擴大台版晶片法租稅優惠，經濟部長郭智輝昨（12）日回應立委質詢時承諾，「這部分我們會來幫忙」。
外界原本預期，聯發科可望受惠於台版晶片法租稅優惠，然而聯發科日前發出聲明表示並未受惠。郭智輝昨日赴立法院經濟委員會備詢，有立委也為聯發科叫屈，認為政府偏愛IC製造。
台版晶片法即《產業創新條例》第10條之2，去年上路後、今年5月報稅首度適用，經濟部統計共四家半導體廠申請適用租稅優惠；聯發科2023年投入研發經費高達806億元，占製造業整體研發經費逾一成一，僅次於台積電，卻未能受惠於台版晶片法。
聯發科日前表示，IC設計業者主要投資項目為研發人員的薪資費用，並非大規模設備資本支出，希望財政部能參考各國擴大租稅抵減趨勢，放寬適用，更能發揮政策美意。郭智輝昨日當場允諾會幫忙。
據了解，目前針對IC設計業的研發投抵，經濟部配合產創條例第10之1條智慧機械研發投抵將於今年底到期，已經啟動修法作業，擬納入AI及高效能設備，包括EDA軟體在內。當年抵減率為5%擬提高至10%，並提高適用投抵支出金額上限，實施期程則延長至2029年。全案朝9月送至立法院審議為目標。
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