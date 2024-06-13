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美擬擴大限制陸取得AI晶片 鎖定最先進GAA架構

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
彭博資訊報導，拜登政府正考慮限制中國大陸獲得AI晶片技術能力，把目光投向才開始進入市場的環繞式閘極（GAA）電晶體技術。 路透
彭博資訊報導，拜登政府正考慮限制中國大陸獲得AI晶片技術能力，把目光投向才開始進入市場的環繞式閘極（GAA）電晶體技術。 路透

彭博資訊報導，拜登政府正考慮限制中國大陸獲得AI晶片技術能力，把目光投向才開始進入市場的環繞式閘極（GAA）電晶體技術。

不願具名的消息來源指出，美國官員正討論的措施，將限制大陸使用GAA先進晶片架構的能力。GAA可讓半導體具備更強大功能，各家晶片製造商正在導入這項技術。目前尚不清楚美國政府何時做出最後決定，相關官員仍在規劃新規定涵蓋範圍。

美擬擴大限制大陸取得AI晶片
美擬擴大限制大陸取得AI晶片

知情人士說，美國目標是提高大陸組裝建立和運行人工智慧（AI）模型所需運算系統的難度，並在這種萌芽階段的新技術商業化前就將其阻斷。

包括輝達（NVIDIA）、英特爾和超微（AMD）在內多家企業，及他們的製造夥伴台積電，都力求明年開始量產採用GAA技術的半導體。

美國已針對出售先進半導體和晶片製造設備，對大陸施加許多限制。商務部長雷蒙多表示，拜登政府出於對中國軍方可能從中獲取優勢的擔憂，將在必要時加強限制，防止最先進AI技術落入北京之手。隨11月總統大選逼近，拜登政府抓緊時間祭出更多新規並權衡哪些技術需優先處理。

彭博向負責出口管制的商務部工業與安全局（BIS）發言人查證，他不予置評。國家安全委員會的代表也暫未回覆置評請求。

一些知情人士透露，BIS最近已向技術顧問委員會，送出草擬的GAA管制規則草案，向該委員會遞出文件，通常就是進行監管前的最後一個步驟。

據了解，由於遭批評管制規則第一版過於廣泛，規則尚未敲定，還不清楚新禁令是否會限制大陸自行開發GAA晶片的能力，或進一步著眼阻止海外企業（尤其是美國公司）向大陸電子設備製造商出口產品。

另有部分知情人士表示，有關限制高頻寬記憶體（HBM）出口的討論，現也處於早期階段。SK海力士和美光等生產的這類半導體，有助改善AI加速器表現，用以訓練AI軟體。知情人士表示，目前不清楚會不會推出HBM相關限制。

大陸外交部發言人林劍12日回應相關問詢時表示，中方已多次就美國對中國半導體產業惡意封鎖和打壓表明立場。


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