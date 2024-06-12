新創 Demo Day！林之晨曝「AI 升級」為未來十年發展重點
代工大廠緯創（3231）集團旗下「緯創加速器」12日攜手全台最大的軟體加速器團隊 （AppWorks之初創投）舉辦「Demo Day」活動，而台灣大（3045）總經理林之晨，也以AppWorks董事長暨合夥人的身分現身，而面對席捲全球的AI浪潮，林之晨透露，AI發展速度日新月異，隨著應用不斷增加，也帶動市場朝「AI Everything」的未來持續靠近。
據悉，「Demo Day 」主要是由AppWorks及緯創合力舉辦，雙方今日於現場替本屆最新推出的17 組新創團隊進行詳細的介紹，並逐一分享他們如何協助大東南亞的企業實現「AI 轉型」；而面對AI 人工智慧無所不在的未來，林之晨則點出「自己認為，未來十年市場大企業的發展重點為『AI升級』，而不是『數位轉型』，並坦言『誰能抓住AI發展方向、誰就是贏家』。」
AppWorks（之初加速器）成立至今已走過14年個年頭，而創業加速計劃則已籌辦至第28屆，截至目前已打造38個新創團隊，培育出至少85位創業者，其中成員來自東南亞、阿聯酋、芬蘭、韓國等17個不同國度，約8%的團隊在台灣設立辦公室，女性創業者佔比接近20%。而這些新創同伴也透過各種方式協助孕育563家活躍創業團隊，且其中3成為已成功募得A輪以上，也有近百家是營收超過兩億台幣、或成功IPO/IEO的大型科技企業，相當驚人。
而AppWorks及緯創今日也各自在現場公開今年度最新問世的17 組新創團隊，對此林之晨強調，AppWorks及緯創作為領頭羊，運用大型企業的專業資源，提供場域、商機，由隱形冠軍提供獨特的解決方案，協助學弟妹們可以快速建立許多雙贏的合作機會，成功銜接社群銷售與線下通路物流，從中更孕育出亮眼的環保永續的品牌，而區塊鏈與AI的新創，則是以新技術優化AI模型，讓Z世代社交軟體更能兼具隱私保護與真人互動率。
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