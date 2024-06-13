宏達電推AI手機 衝Q3業績
VR暨智慧手機大廠宏達電（2498）昨（12）日發表新款智慧手機HTC U24 Pro，除硬體規格全面升級，更首度導入AI技術，成為全球第一支同時支援VR、AR及AI等三種創新應用的智慧手機，有望吸引市場買氣，衝刺第3季業績。
HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎指出，隨著XR技術不斷突破，手機觸及的世界不再侷限於現實世界中，透過HTC U24 Pro推出VIVERSE應用，且首度在手機上導入AI動作捕捉技術，可將使用者轉化為虛擬分身動作，為消費者和影音創作者帶來最易上手、多元有趣的XR社交娛樂體驗。
宏達電此次新機首次搭載3D曲面的6.8吋OLED超大螢幕，螢幕更新率最高120Hz，處理器採用高通驍龍Snapdragon 7 Gen 3，具備雙卡雙待機功能。
在主相機規格方面，配備3+1鏡頭組合，主鏡頭及望遠鏡頭均搭載5,000萬高解析畫素。相較前一代在極暗環境下照片進光量提升最高達130%，同時也配備5,000萬高解析畫素美顏自拍鏡頭。
值得注意的是，HTC U24 Pro為目前市面上唯一同時具備支援VR、AR及AI三種應用功能的智慧手機；VR、AR領域方面是支援自家VIVERSE應用，可將手機畫面鏡像投影至VIVE XR Elite享受300吋超大螢幕，並可在VR環境中瀏覽手機、啟動行動應用程式及檢視相片和影片；AI方面則導入最佳合拍、手勢動圖拍照、夜拍人像修復等功能。
業界人士指出，目前市面上有不少AI智慧手機問世，但同時支援VR、AR應用的手機僅宏達電的新品，若從價格來看，HTC U24 Pro起步價僅18,990元，以中階智慧手機來看，性價比相當不錯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言