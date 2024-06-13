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宏達電推AI手機 衝Q3業績

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

VR智慧手機大廠宏達電（2498）昨（12）日發表新款智慧手機HTC U24 Pro，除硬體規格全面升級，更首度導入AI技術，成為全球第一支同時支援VR、AR及AI等三種創新應用的智慧手機，有望吸引市場買氣，衝刺第3季業績。

HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎指出，隨著XR技術不斷突破，手機觸及的世界不再侷限於現實世界中，透過HTC U24 Pro推出VIVERSE應用，且首度在手機上導入AI動作捕捉技術，可將使用者轉化為虛擬分身動作，為消費者和影音創作者帶來最易上手、多元有趣的XR社交娛樂體驗。

宏達電此次新機首次搭載3D曲面的6.8吋OLED超大螢幕，螢幕更新率最高120Hz，處理器採用高通驍龍Snapdragon 7 Gen 3，具備雙卡雙待機功能。

在主相機規格方面，配備3+1鏡頭組合，主鏡頭及望遠鏡頭均搭載5,000萬高解析畫素。相較前一代在極暗環境下照片進光量提升最高達130%，同時也配備5,000萬高解析畫素美顏自拍鏡頭。

值得注意的是，HTC U24 Pro為目前市面上唯一同時具備支援VR、AR及AI三種應用功能的智慧手機；VR、AR領域方面是支援自家VIVERSE應用，可將手機畫面鏡像投影至VIVE XR Elite享受300吋超大螢幕，並可在VR環境中瀏覽手機、啟動行動應用程式及檢視相片和影片；AI方面則導入最佳合拍、手勢動圖拍照、夜拍人像修復等功能。

業界人士指出，目前市面上有不少AI智慧手機問世，但同時支援VR、AR應用的手機僅宏達電的新品，若從價格來看，HTC U24 Pro起步價僅18,990元，以中階智慧手機來看，性價比相當不錯。

AI VR 智慧手機

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