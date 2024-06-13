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台灣大打造5G智慧軌道

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大（12）日宣布攜手高雄輕軌，將5G專網導入高雄輕軌，打造5G智慧軌道，可讓工作效率提升50%，AI偵測異物精準達九成。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，5G專網是協助產業升級轉型的關鍵引擎，此次打造全台首例5G整合軌道無線通訊，看好5G企業專網需求總有一天會發酵。

台灣大加速5G智慧交通升級，與交通部、高雄市政府、高雄捷運公司共同推動「5G Smart Train FRMCS計畫」（未來鐵道行動通訊系統），於高雄輕軌導入5G SA（獨立架構）專網，打造全台第一個5G智慧軌道應用整合平台。除了高雄輕軌，台灣大也攜手聯發科及松菸導入5G專網應用。

台灣大昨日在高雄舉行成果發表會，秀出5G TaaS交通整合應用平台、AI行車軌道事前偵測與即時告警服務、月台AI人流環境偵測與管理服務、票卡收費逃漏檢測與辨識服務、AR旅客體感互動與城市觀光導覽服務等五大應用。

5G 台灣大 高雄輕軌

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