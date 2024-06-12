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不只半導體 波蘭輕軌氫能技術與台具合作潛力

中央社／ 華沙12日電

隨著台積電赴德設廠，波蘭投資貿易局表示，波蘭與捷克、德國共組半導體黃金三角地帶，盼以人才優勢吸引相關供應鏈前往波蘭投資。此外波蘭有全歐最發達的公共交通系統，未來可與台廠合作輕軌與氫能技術。

波蘭投資貿易局（PAIH）隸屬於波蘭國家發展基金（PFR Group），致力推廣波蘭經貿， 並於2018年在台設置辦事處。波蘭投資貿易局2022年推出「重建烏克蘭」（Odbudowa Ukrainy）計畫，鼓勵各國公司加入，共同協助重建烏克蘭。

波蘭投資貿易局台北辦事處首席代表吾志遠受訪表示，重建烏克蘭商機聚焦建設、醫療器材等產業，由於現在國際人力和物流須經過波蘭才能抵達烏克蘭，波蘭東南部有座小鎮也因此發展成為世界級的物流中心，顯示波蘭在協助重建烏克蘭扮演非常關鍵的角色。

台積電赴德國設廠建廠，外界關切波蘭半導體產業發展優勢。吾志遠表示，波蘭具地理位置優勢，與德國德勒斯登、捷克組成半導體黃金三角地帶。除了地理位置優勢，波蘭為中東歐最大的國家，人力相對充沛，勞力成本也比德國更有競爭力。

吾志遠進一步指出，為吸引半導體產業投資，波蘭祭出的補助方案是全歐盟最優惠，比其他成員國還要高，半導體產業也被政府視為重點發展項目，希望加深與台灣半導體業者合作，「半導體業者若來波蘭投資，補助金額可以再進一步討論」。

交通合作方面，吾志遠表示，波蘭有全歐洲最發達的公共交通系統，其中以PESA公司最具代表性。波蘭不僅有輕軌製造技術，也提供系統解決方案，已吸引台灣業者探詢合作機會，希望協助在地廠商建立製造能量，並將輕軌系統應用擴散到其他台灣城市。

氫能應用方面，吾志遠表示，波蘭打造出全球首列氫能火車，對於台灣發展氫能交通工具，台波雙方有討論氫能巴士合作計畫。

半導體 波蘭

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