鴻海主動發起ESG第三方稽核 強化ESG管理確信度

鴻海（2317）為持續推動落實「EPS+ESG=永續經營」理念，去年底正式啟動第三方ESG稽核機制。今年第一季已完成跨集團各法人的ESG第三方稽核。本調查，總共耗時六個月的時間，涵蓋中國大陸、印度共八個廠區／法人單位，透過此次調查，確認員工權益 (含強迫勞動)、環境、企業倫理規範、供應鏈管理、管理體系皆無重大隱患，也盤點出各廠區風險係數，並著手逐步改善。

此次跨國的稽核計畫，係由鴻海永續推動辦公室主導，首次主動規劃、邀請第三方獨立、公正機構進行稽核。自2023年12月展開的ESG稽核，委請專業外部機構BSI、LRQA (前身為 ELEVATE) 組成稽核團隊，總共18位審核員都是通過第三方考核、具企業社會責任審核經驗及資質。他們深入集團廠區營運各個層面，檢視ESG管理流程，透過外部力量增加ESG管理的確信度。

本次稽核範圍包含位於鄭州、成都、觀瀾、衡陽、Andhra Pradesh邦、Tamil Nadu邦事業單位，涵蓋的員工數超過20萬人；稽核團隊針對勞工人權、職業安全衛生、環境、供應商管理等相關議題的管理程序文件紀錄及執行狀況逐一檢視。前後總共耗時六個月的規劃以及跨國實體訪查，抽查900多個不同職位，包括與直接、間接員工進行個人及團體訪談。

本次調查，中國大陸地區採用電子產業通用的 RBA VAP 7.1 標準；印度地區則是融合各產業（含電子）的ERSA 3.0 標準，透過第三方稽核，確認集團在員工權益 (含強迫勞動)、環境、企業倫理規範、供應鏈管理、管理體系皆無重大隱患。整體缺失總共144項，其中健康與安全、勞動條件缺失佔多數。目前ESG團隊已針對其中49項改善完成，其他項目也持續追蹤改善中。另外，環境、倫理規範、供應鏈管理則是有零星的待改善事項。

在重點廠區盤查出需優先改善項目，包括緊急出口不足、疏散通道不暢、出口標誌管理及維護、疏散照明燈管理及維護等。由於涉及員工安全的緊急應變項目，集團立即啟動改善計畫，並已完成改善，力求做到保障員工安全與權益的公司最高原則。

稽核團隊在本次調查後也建議，集團仍需加強了解國際產業準則、當地法規差異的執行內容，後續應組織檢討會議、要求相關單位進行改善，更新不符合要求的設備，調整作業程序，加強宣導及落實政策，深化改善的力度及廣度。

鴻海在2022年公布ESG 32項長程指標，其中在勞動權益保障方面，是我們最重要的指標項目。因此鴻海在去年度，參考全球一線客戶最嚴格的規範、世界人權宣言(UDHR)、國際勞工組織(ILO)和道德貿易行動(ETI)等公認標準，修訂了集團的行為準則CoC，並公布EMS行業第一本責任標準Responsibility Standard，另外更發布了人權專章，以強化鴻海對於員工勞動權益的重視。

集團也首度與第三方機構舉行大規模永續敬業度調查，結果顯示整體永續敬業度為82%，員工在實現潛能以及參與發聲的面向，優於全球高科技產業的標準，在組織效率面向也有較高的認同度。本次進行跨國第三方稽核，除了是內部例行稽核之外，也希望能夠透過獨立的專業稽核機構，來驗證集團在ESG的執行狀況，作為鴻海持續優化的依據。

舉例來說，在鄭州廠區，為了鼓勵員工說出心聲，透過各方熱線收集10萬多條需求數據，並用大數據分析、智慧平台及AI技術，智慧回覆員工解決80%的問題、增加跟單系統、應急反饋系統，對員工回應從被動走向主動，並推廣到深圳、太原廠區，惠及41萬名員工。

成都廠區對機電設備進行節能改造，包含變壓器、表冷器、真空機、抽風機、空調風櫃進行高效能、自動化、可視化等技術升級，實現年節能量 566 萬 kWh，年節碳量 584 噸CO2e/年。印度廠區發揮在當地的影響力，於廠區及社區推動ESG行動，如探訪孤兒院、捐血活動、開展女性自衛訓練等。