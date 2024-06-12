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外媒示警台灣有缺電疑慮 技嘉董事長葉培城：不會有大問題

中央社／ 台北12日電
技嘉。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影
技嘉。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影

外媒報導台灣缺電問題恐成全球晶片業變數，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）供應商技嘉（2376）董事長葉培城今天出席股東會受訪表示，就生產角度而言，其實不用擔心缺電，每家廠商都有跟政府溝通，「應該不至於有太大問題」。

不過，葉培城坦言，如果廣設資料中心，政府就要考量電力需求。

美國財經媒體CNBC報導，身為全球半導體重鎮的台灣正面臨電力短缺疑慮，由於半導體業供應順暢與否，對全球科技業有舉足輕重影響，這對晶片業者來說是一大警訊。

展望技嘉下半年營運，葉培城認為，不會比上半年差，上、下半年營收比重預估為4比6。技嘉除了在台灣和中國設有生產據點，也會評估在東南亞設廠，但目前沒有具體規劃。另外在北美和歐洲透過後段組裝產線，就近服務客戶。

葉培城坦言，這一波AI來得太快，業者都還在學習，根據產品類別不同，毛利率也會有差異，技嘉也會努力。由於AI伺服器的單價實在太高，在一定的經濟規模下，對獲利的效益仍會浮現。

他說，輝達GB200伺服器目前還在送樣驗證階段，技嘉推估今年第4季或明年開始出貨，AI伺服器仍會排擠通用型伺服器的需求，短期內看不到趨於均衡。

AI 伺服器 技嘉

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