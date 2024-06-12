台灣大打造5G智慧軌道 AI偵測異物精準達九成

台灣大哥大（3045）宣布，加速5G智慧交通升級，與交通部、高雄市政府、高雄捷運公司共同推動「5G Smart Train FRMCS計畫」（未來鐵道行動通訊系統），於高雄輕軌導入5G SA（獨立架構）專網，打造全台第一個5G智慧軌道應用整合平台，將5G專網導入高雄輕軌，提升50%工作效率，AI偵測軌道異物精準度達90%。

台灣大指出，憑藉著高傳輸速度、低延遲與大容量優勢，將軌道通訊、資料、應用進行整合，打造全台第一個5G智慧軌道應用整合平台。

台灣大12日舉辦成果發表記者會，展示台灣大五大垂直場域應用，包含5G TaaS （Transportation as a Service） 交通整合應用平台、AI行車軌道事前偵測與即時告警服務、月台AI人流環境偵測與管理服務、票卡收費逃漏檢測與辨識服務、AR旅客體感互動與城市觀光導覽服務，大幅提升輕軌工作人員50%工作效率，並透過AI技術，有效偵測軌道異物，精準度達90%以上。

高雄市政府副市長林欽榮、高雄市政府捷運工程局副局長郭林堯、高雄捷運總經理王亞洲、交通部5G計畫專案辦公室經理高莉雅，以及台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸共同出席，見證高雄輕軌數位轉型成果。

林欽榮指出，輕軌有24列車，未來爭取14列列車加入，現在輕軌導入智慧運輸系統，已有兩列列車先安裝了，未來智慧城市要輸出東南亞市場，對於智慧交通相關領域期待很深，全球有超過200個國家有輕軌，而東南亞除了用重運量，也有輕運量的需求，因此未來可望打造產業鏈，一起輸出國際。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，5G專網是協助產業升級轉型的關鍵引擎，軌道運輸面臨資訊科技（IT）與營運技術（OT）整合不易的挑戰，台灣大以Telco+Tech策略，透過電信天賦在5G平台上發展各式創新服務，打造全台首例5G整合軌道無線通訊。

朱曉幸指出，藉由在高雄輕軌導入5G專網、人工智慧、物聯網、大數據與行動及網路通訊等資通訊安全技術，整合影像、聲音、數據、控制指令等行控資訊，提供兼具安全性、可靠性、娛樂性的鐵道環境，作為布局未來FRMCS（未來鐵道行動通訊系統）的基礎。

台灣大表示，以高雄輕軌作為示範點，證實5G AIoT應用，未來可望擴大、整套複製至更多軌道場域，加速推進全台智慧交通發展。

林欽榮表示，高雄市重視智慧城市數位轉型，本次與台灣大合作提出智慧交通解決方案，以高雄輕軌做為示範場域，導入五大科技應用服務，為高雄輕軌帶來創新能量，期許未來更多科技夥伴加入，促進更多5G、AI應用的商業化，壯大高雄智慧產業發展，進一步向海外輸出。

透過交通部5G帶動智慧交通技術與服務創新推動與管理計畫，台灣大指出，與高雄市政府協力，帶動在地產業與廠商組成生態系，改善既有軌道業通訊技術困境，導入5G TaaS 交通整合應用平台、AI行車軌道事前偵測與即時告警服務、月台AI人流環境偵測與管理服務、票卡收費逃漏檢測與辨識服務、AR旅客體感互動與城市觀光導覽服務。

台灣大強調，以「5G TaaS 交通整合應用平台」取代傳統軌道TETRA（地面中繼式無線電系統），以100%的5G通訊涵蓋，解決軌道通訊死角，一改過去輕軌以2G TETRA系統僅能進行語音通訊，讓網路傳輸速率達到5G 500Mbps，有助加速未來AI資料、影像、大數據的傳輸。

此外，台灣大指出，藉由「5G TaaS 交通整合應用平台」，不僅能提供輕軌月台遠端即時警示服務，讓輕軌行控中心遠端查看月台影像，搭配緊急應變措施，進行遠端廣播，有助輕軌人員工作效率提升50%，亦可提供乘客即時、明確的處理機制。

同時更加入AI技術，台灣大表示，「軌道應用AI 模型與大數據資料庫雲平台」、「AI 行車軌道與月台環境管理服務」以AI技術偵測軌道異物，精準高度達90%以上，並以聲音、顏色識別、衝撞秒數倒數等機制，警示軌道安全，有效提升輕軌行駛安全。未來驗證可靠性並通過軌道產業認可後，還能介入車輛行控，強化列車運行自動監控與保護控制。

為強化高效率月台環境管理及票卡逃漏辨識，台灣大指出，同步導入「票卡收費逃漏檢測辨識服務」有效提供高度疑似漏刷票的旅客，讓查票人員增補票效率成長逾30%。同時，也搭配智慧檢票偵測等警示標語功能，提醒旅客記得刷票，大幅降低逃漏票可能。

觀察高雄輕軌觀光人潮最多的五站點C10光榮碼頭站至C14 哈瑪星站，是高雄主要觀光軸線之一，台灣大表示，導入「AR 旅客體感互動與城市觀光導覽服務」，輕軌車廂玻璃搭載嵌入式OLED 透明廣告魔術屏，提供定點周邊的景點導覽，乘客可以直接使用自身手機裝置，掃描魔術屏幕上的QRcode，操作體驗AR互動小遊戲。經實測導入兩個月已累計上萬人體驗，並於定期更換新的AR景點導覽，帶動地方觀光發展。