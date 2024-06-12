首季全球前十大晶圓代工產值季減4.3% 中芯升第三

根據全球市場研究機構TrendForce調查顯示，第1季消費性終端進入傳統淡季，雖供應鏈偶有急單出現，但多半是個別客戶庫存回補行為，動能稍顯疲軟；同時，車用與工控應用需求在通膨、地緣衝突、能源等總經風險不減反增情境下，前景悲觀而持續修正，僅AI 伺服器在全球CSP巨頭投入大量資本競逐、企業建置大語言模型(LLM)風潮下異軍突起，成為支撐第1季供應鏈唯一亮點。基於上述因素，第1季全球前十大晶圓代工產值季減4.3%至292億美元。

從排名來看，前五大Foundry第1季排行出現明顯變動，中芯（SMIC）受惠消費性庫存回補訂單及國產化趨勢加乘，第1季排行超過格羅方德（GlobalFoundries）與聯電（2303）（UMC）躍升至第三名；GlobalFoundries則遭車用、工控及傳統資料中心業務修正衝擊，滑落至第五名。

儘管AI相關HPC需求相當強勁，台積電（2330）（TSMC ）第1季仍遭逢智慧型手機、NB等消費性備貨淡季，營收季減約4.1%，收斂至188.5億美元，由於其他競業同樣面臨消費淡季挑戰，因此市占得維持在61.7%。第2季隨著主要客戶Apple進入備貨週期，及AI伺服器相關HPC晶片需求持續穩健，有機會帶動營收呈個位數季成長率走勢。

三星（Samsung Foundry）第1季同樣遭逢智慧型手機季節淡季衝擊，加上Android中系智慧型手機及周邊企業同樣轉以國產替代，先進製程與周邊IC動能清淡，營收季減7.2%至33.6億美元，市占維持11%。第2季儘管市場預期智慧型手機將重啟備貨，根據調查結果，由於第1季客戶端有超備情形，導致第2季產量表現不如預期，考量Apple在中國大陸市占恐持續遭中系品牌侵蝕，加上Samsung 5/4nm、3nm先進製程尚缺乏具規模客戶、產能利用率低迷，整體營運動能受到抑制，估營收將持平或僅較前季略增。

中芯則受惠於IC國產替代趨勢與中系Smartphone新機OLED DDI、CIS等周邊IC拉貨需求，第1季營收季增4.3%至17.5億美元，營運表現優於同業，市占達5.7%、一舉超越GlobalFoundries與UMC躍升至第三名。第2季在618年中消費節帶動供應鏈Smartphone與消費性電子急單挹注下，將使8吋與12吋產能利用率較前季略提升，雖部分將與ASP下滑相抵，但營收將可維持個位數季成長率，市占有望維持在第三。

聯電第1季儘管出貨較前季略增4.5%，大致與年度價格調整ASP下滑相抵，使得營收僅微幅季增0.6%至17.4億美元，市占5.7%。GlobalFoundries則由於車用、工控及傳統資料中心訂單庫存修正尚未停止，且適逢智慧型手機供應鏈拉貨淡季，導致第1季晶圓出貨季減達16%，營收滑落至15.5億美元、市占收斂至5.1%。

華虹集團（HuaHong Group）第1季出貨與產能利用率皆較前季復甦，儘管部分與ASP下滑相抵，營收季增2.4%至6.73億美元，市占2.2%；高塔半導體（Tower）第1季雖然整體產能利用率較前季微幅改善，然而受到出貨產品組合改變影響使得ASP下滑，營收亦季減7.1%至3.27億美元，市占1.1%。

力積電（PSMC）雖第1季12吋產能利用在記憶體投片回溫下已有改善，考量記憶體客戶以低價Specialty DRAM較多，邏輯需求雖有急單但價格受到抑制，致使營收滑至3.16億美元、季減4.2%；排名第九的合肥晶合（Nexchip ）第1季營收為3.1億美元，大致與前季持平，市占約1.0%；世界先進（5347）（VIS） 第1季晶圓出貨季減約4%，與一次性長約（LTA）收入認列相抵，營收大致與前季持平，達3.06億美元，市占1.0%。

觀察第2季整體狀況，因應中國大陸年中消費季、下半年智慧型手機新機備貨期將至，及AI相關HPC與週邊IC需求仍強等，供應鏈陸續接獲相關應用急單。然而，成熟製程仍受總經風險、中國大陸市場疲軟及價格激烈競爭等不利因素衝擊，復甦顯得緩慢，TrendForce預估，第2季全球前十大晶圓代工產值僅有低個位數的季增幅度。