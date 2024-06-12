集邦：中國大陸國產化推動 中芯第1季營收躍居全球第三

全球市場研究機構集邦科技（TrendForce）調查顯示，第1季消費性終端進入傳統淡季，僅AI 伺服器在全球CSP巨頭投入大量資本競逐、企業建置大語言模型（LLM）風潮下異軍突起，成為支撐第1季供應鏈唯一亮點。基於上述因素，第1季全球前十大晶圓代工產值季減4.3％至292億美元。

從排名來看，前五大晶圓代工廠第一季排行出現明顯變動，中芯半導體（SMIC）受惠消費性庫存回補訂單及國產化趨勢加乘，第1季排名超過GlobalFoundries與聯電（2303）躍升至第三名；GlobalFoundries則遭車用、工控及傳統資料中心業務修正衝擊，滑落至第五名。

儘管AI相關HPC需求相當強勁，台積電（2330）第1季仍遭逢智慧型手機、筆電等消費性備貨淡季，營收季減約4.1％，收斂至188.5億美元，由於其他競業同樣面臨消費淡季挑戰，因此市占得維持在61.7%。第2季隨著主要客戶Apple進入備貨週期，及AI伺服器相關HPC晶片需求持續穩健，有機會帶動營收呈個位數季成長率走勢。

三星晶圓代工第1季同樣遭逢智慧型手機季節淡季衝擊，加上安卓中系智慧型手機及周邊企業同樣轉以國產替代，先進製程與周邊IC動能清淡，營收季減7.2％至33.6億美元，市占維持11％。

第2季儘管市場預期智慧型手機將重啟備貨，然就我們的調查結果，由於第1季客戶端有超備情形，導致第2季產量表現不如預期，而考量Apple在中國大陸市占恐持續遭中系品牌侵蝕，加上三星5/4奈米、3奈米先進製程尚缺乏具規模客戶、產能利用率低迷，整體營運動能受到抑制，估營收將持平或僅較前季略增。

中芯則受惠於IC國產替代趨勢與中系智慧手機新機OLED驅動IC、CIS等周邊IC拉貨需求，第1季營收季增4.3％至17.5億美元，營運表現優於同業，市占達5.7％、一舉超越GlobalFoundries與聯電躍升至第三名。第2季在618年中消費節帶動供應鏈Smartphone與消費性電子急單挹注下，將使八吋與十二吋產能利用率較前季略提升，雖部分將與產品單價下滑相抵，但營收將可維持個位數季成長率，市占有望維持在第三。