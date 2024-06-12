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台積電推升台股創新高 法人：關注美聯準會利率決策

中央社／ 台北12日電

台積電創新天價，收在909元，鴻海同創波段新高，達187.5元，推升台股大漲256.84點，攀高至22048.96點，創下新高。法人表示，美國聯邦準備理事會（Fed）召開利率決策會議，是市場關注焦點。

台股加權指數收在22048.96點，上漲256.84點，漲幅約1.18%，成交值新台幣4475.48億元。

台積電2023年第4季每股現金股利新台幣3.49978969元將於13日除息，今天未見棄息賣壓，市場買盤反而積極搶進，推升股價衝破900元關卡，最高達到914元，終場收在909元，上漲26元，市值攀高至23.57兆元，貢獻大盤212點。

鴻海收在187.5元，創波段新高，上漲7元。此外，聯發科、大立光、世芯-KY和力旺等權值和高價股也紛紛走高，帶動電子類股指數上揚逾2%，為盤面焦點。

傳統產業股則是漲跌互見，水泥、食品和汽車類股指數收漲，玻璃及營建類股指數同步下挫逾1%，航運類股在長榮等貨櫃族群重挫下，類股指數下跌約2.87%，走勢疲弱。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，當前市場對於美國Fed降息期待不一，Fed即將召開利率決策會議，相關利率政策將牽動國際股市走向，是市場關注焦點。

台積電 新台幣

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