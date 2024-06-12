亞馬遜將在台灣投資 打造雲端基礎設施
「華爾街日報」報導，亞馬遜公司未來15年將在台灣投資數以十億計美元建設數據中心。亞馬遜是最新一家為滿足亞洲日益增長的雲端服務需求而擴大此區業務範圍的跨國科技公司。
總部位於美國西雅圖的亞馬遜公司（Amazon.comInc.）旗下雲端運算平台「亞馬遜網路服務」（AWS）11日晚間表示，到了2025年初，將在台灣推出AWS基礎設施區。
AWS基礎設施服務副總裁卡利亞納拉曼（PrasadKalyanaraman）表示，新的基礎設施將有助於各組織機構充分發揮雲端潛力，並透過運算、儲存、資料庫、分析、機器學習和人工智慧等AWS技術來構建。
AWS上個月宣布計劃斥資90億美元擴建新加坡的雲端服務，並曾於1月表示將在日本投資150億美元，提升雲端運算能力。
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