LINE+健康益友推遠距醫療服務 五大族群用 LINE 看醫生

衛福部今年初公告〈通訊診察治療辦法〉新制規範將於7月1日正式上路，擴大開放5種特殊病患可用通訊方式進行視訊診療。LINE攜手「健康益友」共同提升醫療照護的近便性，借重夥伴緊密串接醫療院所的專業，運用科技力打造一站式遠距醫療新服務。

LINE臺灣指出，只要醫療院所開啟LINE官方帳號、並開通LINE MINI APP，透過健康益友整合醫療資訊系統(Hospital Information System)，可讓患者使用LINE完成預約、支付、虛擬健保卡驗證、看診，未來還可透過電子處方箋至鄰近藥局拿藥。不只大幅節省實體看診需要現場候診、等待領藥的漫長時間，並且簡化過往視訊診療繁冗複雜的流程。

LINE致力於運用旗下多元的數位工具推動台灣各產業數位轉型，去(2023)年推出LINE MINI APP輕量化官網服務，幫助全台各產業運用LINE官方帳號打造輕量化網頁，將線下消費場景，串連至線上LINE生態圈。此次與「健康益友」合作一起推動診所數位轉型，最主要的目的就是讓全民共享更便利的看診體驗。