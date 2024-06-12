路透：聯發科開發安謀架構晶片 支援微軟AI筆電

路透社引述3名知情人士說法報導，台灣晶片設計巨擘聯發科技（MediaTek）正在開發安謀架構（Arm-based）個人電腦晶片，將支援微軟Windows作業系統。

報導說，微軟（Microsoft）上個月推出新一代筆記型電腦，採用安謀國際科技公司（Arm Holdings）技術設計的晶片，可提供足夠馬力運行人工智慧（AI）應用程式，高層稱這是消費者運算的未來。聯發科晶片就是為這方面設計。

微軟的計畫將目標瞄準蘋果公司（Apple）。蘋果大約4年來為Mac電腦推出自家的安謀架構晶片。微軟決定為安謀優化Windows，可能會威脅英特爾（Intel）長期在個人電腦市場的主導地位。

聯發科和微軟婉拒置評。

兩名知情人士表示，在高通公司（Qualcomm）獨家供應筆電晶片的協議到期後，聯發科的個人電腦晶片預定明年底推出。這款晶片以安謀現成的設計為基礎，可以大幅加快開發速度，因為使用現成、經過測試的晶片組件可減少設計的作業。

目前尚不清楚微軟是否已核准聯發科的個人電腦晶片用於Copilot+ Windows計畫。