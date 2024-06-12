德國蔡司斥資逾3億元 竹科打造創新中心
德國蔡司斥資超過新台幣3億元，在新竹科學園區打造創新中心，預計6月18日落成；第1階段引進電子、光學與3D X光顯微鏡的半導體檢測分析方案，結合人工智慧與關聯技術，提升檢測品質、改善生產效率與良率。
蔡司指出，去年旗下光罩方案部門在台灣設立亞洲物流中心及培訓中心，公司進一步在竹科打造創新中心，充分展現對半導體產業的高度重視，以及深耕台灣市場的決心。
蔡司今天發布新聞稿表示，創新中心將引進多款高解析電子顯微鏡與光學顯微鏡，瞄準先進半導體市場前段製造至後段封測的需求，提供客製化解決方案與即時的技術服務。
蔡司指出，旗下ZEISS GeminiSEM系列電子顯微鏡可呈現奈米級別的高解析度成像，透過創新的電子光學系統和載台設計，使操作更加簡便、靈活，並能進行3奈米以下製程的失效分析。
此外，蔡司表示，結合自家軟體的人工智慧（AI）運算功能，在大視野的拍攝情境下，透過局部拍攝訓練人工智慧運算模型，還原畫面細節，可以捕捉微小缺陷，使失效分析更精確。蔡司期待以竹科創新中心推動在台自主研發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言