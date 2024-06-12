納AI用電成長 郭智輝：推節能可滿足2028年前用電需求

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝12日赴立院經委會專題報告。記者陳儷方／攝影
經濟部長郭智輝12日赴立院經委會專題報告。記者陳儷方／攝影

AI產業發展的前提是穩定供電，外界都擔心台灣供電能力是否足夠？經濟部長郭智輝今日表示，經過精準計算結果，國內的電力是足夠的，經濟部已詢問過民間業者對於電力的需求，在加計AI成長的用電需求預估後，電力需求成長約為3％，目前供電力能力可以滿足，但也坦言，若2028年後AI成長極佳，是會比較擔心。

郭智輝也表示，經濟部在檢討節能績效保證專案（ESCO）．若能落實推動的話，電力供應非常有機會滿足2025年至2028年的用電需成長。

郭智輝12日赴立法院經濟委員會，專題報告「為掌握生成式AI等關鍵技術帶來的產業革命機會，台灣要如何深化AI生態系及充實AI人才與產業AI化，促動台灣產業數位轉型與運用AI賦能升級，擴展產業發展，打造智慧未來」。立委關切，台灣電力供應能力是否能滿足電力需求的成長。

根據經濟部能源署111年度全國電力供需報告，預估112年至118年全國用電需求年均成長約2.03％，納入半導體發展後，用電年均成長2.7％，在加入AI產業新增需求考量後，目前最新預估成長率為3％。

郭智輝在會議中場休息時間表示，電力需求成長的評估，在推論之外也會加上變數，即大公司的需求後，加總算出來，經濟部有詢問業界的用電求，透過台電及能源署去調查後，再交叉比對，包括NVIDIA、AMD、鴻海、緯創等的需求是多少。

電力供應能否滿足業界需求，郭智輝說，這是簡單的算數問題，原本從2024年、2025年，一直到2030年都已經規劃好，包括半導體業成長所需的電力都已經計算進去，會比原來規劃還增加出來的就是算力中心，只有這項變數而已，他認為要在台灣設立的算力中心，可能不會超過5家，「所以我在算，我認為其實應該是滿有把握的」。

立委謝衣鳳質詢指出，輝達說它的用電量會激增2至3倍，在此情況下，用電是否仍是以3％的速度成長？

郭智輝答詢表示，雖然用電會增加，但新的晶片可以降低耗電，對電力的需求不像業界的評估那麼高，且業者的投資是慢慢增加，不會一開始就投資那麼大，初期對電力需求的增加不會那麼快速，因此3％的成長預估應可滿足市場的需求。不過，郭智輝也坦言，2028年以後，如果AI的熱潮非常好，「我們就是要比較擔心」，但經濟部會動態觀察。

AI 供電 經濟部

延伸閱讀

電夠AI產業發展？經長郭智輝：精準計算結果是夠的

卓揆暗示9月不漲電價 強調穩供電是政府最大責任

給SRF廠推薦函沒作用？經長：決定權仍在桃園市府

與綠委餐敘後改稱不考慮核電？ 郭智輝說話了

相關新聞

次子接董座遭傳內定 葉國一駁：非自己安排、全靠實力

代工大廠英業達（2356）於去年完成世代交替，由創辦人暨會長葉國一次子葉力誠接任董事長，而原企業電腦事業群總經理蔡枝安接...

英業達股東會／產能移轉擴廠 董座葉力誠喊：未來營收將達「上兆」

代工大廠英業達（2356）12日舉辦股東大會，並首次由董事長葉力誠擔任主持重任，綜觀全球市場實際的市況表現，葉力誠指出，...

納AI用電成長 郭智輝：推節能可滿足2028年前用電需求

AI產業發展的前提是穩定供電，外界都擔心台灣供電能力是否足夠？經濟部長郭智輝今日表示，經過精準計算結果，國內的電力是足夠...

英業達小股東質疑獲利不佳 葉國一親上火線抱屈

代工廠英業達今天召開股東常會，集團會長暨創辦人葉國一表示，客戶對英業達AI伺服器產品覺得滿意，但客戶希望有競爭力，反而限...

宏達電推 AI 智慧手機 HTC U24 pro 起步價18,990元

宏達電（2498） HTC 12日發表最新一代U 系列－HTC U24 pro，承自Brilliant U系列的優異表現...

南亞與台灣 SGS 中華電獲 ISO/IEC 27001資訊安全認證

南亞（1303）12日宣布，近年來全球資安事件頻傳，網路攻擊、資料洩漏與勒索軟體的駭客攻擊 態勢日益險峻，南亞公司持續建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。