納AI用電成長 郭智輝：推節能可滿足2028年前用電需求

AI產業發展的前提是穩定供電，外界都擔心台灣供電能力是否足夠？經濟部長郭智輝今日表示，經過精準計算結果，國內的電力是足夠的，經濟部已詢問過民間業者對於電力的需求，在加計AI成長的用電需求預估後，電力需求成長約為3％，目前供電力能力可以滿足，但也坦言，若2028年後AI成長極佳，是會比較擔心。

郭智輝也表示，經濟部在檢討節能績效保證專案（ESCO）．若能落實推動的話，電力供應非常有機會滿足2025年至2028年的用電需成長。

郭智輝12日赴立法院經濟委員會，專題報告「為掌握生成式AI等關鍵技術帶來的產業革命機會，台灣要如何深化AI生態系及充實AI人才與產業AI化，促動台灣產業數位轉型與運用AI賦能升級，擴展產業發展，打造智慧未來」。立委關切，台灣電力供應能力是否能滿足電力需求的成長。

根據經濟部能源署111年度全國電力供需報告，預估112年至118年全國用電需求年均成長約2.03％，納入半導體發展後，用電年均成長2.7％，在加入AI產業新增需求考量後，目前最新預估成長率為3％。

郭智輝在會議中場休息時間表示，電力需求成長的評估，在推論之外也會加上變數，即大公司的需求後，加總算出來，經濟部有詢問業界的用電求，透過台電及能源署去調查後，再交叉比對，包括NVIDIA、AMD、鴻海、緯創等的需求是多少。

電力供應能否滿足業界需求，郭智輝說，這是簡單的算數問題，原本從2024年、2025年，一直到2030年都已經規劃好，包括半導體業成長所需的電力都已經計算進去，會比原來規劃還增加出來的就是算力中心，只有這項變數而已，他認為要在台灣設立的算力中心，可能不會超過5家，「所以我在算，我認為其實應該是滿有把握的」。

立委謝衣鳳質詢指出，輝達說它的用電量會激增2至3倍，在此情況下，用電是否仍是以3％的速度成長？

郭智輝答詢表示，雖然用電會增加，但新的晶片可以降低耗電，對電力的需求不像業界的評估那麼高，且業者的投資是慢慢增加，不會一開始就投資那麼大，初期對電力需求的增加不會那麼快速，因此3％的成長預估應可滿足市場的需求。不過，郭智輝也坦言，2028年以後，如果AI的熱潮非常好，「我們就是要比較擔心」，但經濟部會動態觀察。