會長葉國一親揭：全國首家生產伺服器「就是英業達」

代工大廠英業達（2356）近年積極衝刺AI布局，並在市場上擁有「伺服器主機板一哥」的美譽，而公司12日召開股東大會，創辦人暨會長葉國一也現身出席，面對因席捲全球的AI巨浪，他也向現場的眾人透露「全中華民國，第一家生產伺服器的公司，就是英業達！」現在大家看到趨勢才開始追逐市場巨頭，但事實上英業達早在多年前就已投入。

據悉，英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，隨著「AI題材」已逐漸成為全球市場焦點，英業達也憑藉過人的實力，取得晶片大廠輝達（NVIDIA）旗下AI伺服器有關的「液冷」專案大單，並已自去年9月啟動出貨。而內部也看好，隨著旗下各亞洲、北美市場客戶需求大漲，2024 業績表現也將受到明顯挹注。

針對真實市況，葉力誠今日出席股東會時也坦言，世界整體經濟的狀況其實都還沒完全的恢復，而團隊也不斷尋求新的商機。事實上，英業達近年已陸續在捷克、墨西哥、泰國等地，都有進行擴廠，他透露，旗下「墨西哥、泰國」的產線，預估江今年第4季步入正軌、並有望進一步產生現金流量，而這也將對提升毛利率方面帶來很大的幫助。