會長葉國一親揭：全國首家生產伺服器「就是英業達」
代工大廠英業達（2356）近年積極衝刺AI布局，並在市場上擁有「伺服器主機板一哥」的美譽，而公司12日召開股東大會，創辦人暨會長葉國一也現身出席，面對因席捲全球的AI巨浪，他也向現場的眾人透露「全中華民國，第一家生產伺服器的公司，就是英業達！」現在大家看到趨勢才開始追逐市場巨頭，但事實上英業達早在多年前就已投入。
據悉，英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，隨著「AI題材」已逐漸成為全球市場焦點，英業達也憑藉過人的實力，取得晶片大廠輝達（NVIDIA）旗下AI伺服器有關的「液冷」專案大單，並已自去年9月啟動出貨。而內部也看好，隨著旗下各亞洲、北美市場客戶需求大漲，2024 業績表現也將受到明顯挹注。
針對真實市況，葉力誠今日出席股東會時也坦言，世界整體經濟的狀況其實都還沒完全的恢復，而團隊也不斷尋求新的商機。事實上，英業達近年已陸續在捷克、墨西哥、泰國等地，都有進行擴廠，他透露，旗下「墨西哥、泰國」的產線，預估江今年第4季步入正軌、並有望進一步產生現金流量，而這也將對提升毛利率方面帶來很大的幫助。
葉力誠表示，全球經濟過去一年仍處在下滑的階段，團隊透過將產能移轉、不斷在海外增建新廠、打造第二生產基地的方式，從而避免美中貿易戰的影響，他強調，英業達全球市場看到很多新的機會，也不斷擴大產能規模，自己看好未來營收規模將不斷上漲。目前英業達整體伺服器產能，台灣占25%、大陸25%、捷克15%，墨西哥在本季開出新產能後將達35%，預期今年資本支出年有望增25%、達100億元。
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