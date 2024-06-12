英業達小股東質疑獲利不佳 葉國一親上火線抱屈

代工廠英業達今天召開股東常會，集團會長暨創辦人葉國一表示，客戶對英業達AI伺服器產品覺得滿意，但客戶希望有競爭力，反而限制了英業達毛利，他為公司抱屈。

英業達小股東今天輪番質疑公司決策不佳及獲利偏低，坐在現場聽講1個多小時、高齡83歲的葉國一神情略顯激動，忍不住站起身打斷股東發言親自回應，「你講的話，就是我的心聲」，英業達一年做5000多億元的生意，他個人希望獲利能有500多億元。

葉國一自豪表示，全中華民國第一家生產人工智慧（AI）伺服器的公司就是英業達，「我們也一直在找未來的產品」，過去配合政府政策、希望有乾淨能源，英業達投資太陽能事業但失敗了。AI伺服器現在有水冷式等許多應用，幾年前英業達已經在做，「不是現在跟人家跑」。

然而他也坦言，「環境就是這樣」，英業達做了AI伺服器產品賣給客戶，客戶覺得滿意，但客戶希望有競爭力，變成英業達毛利受到限制，「非常可憐」，希望股東可以為英業達所有幹部鼓掌，語畢現場股東響起一陣掌聲。

葉國一指出，有時候時勢變化太快，剛做完決策，才走出辦公室就取消，可能當時的決定是對的，但變化太快，發現繼續下去虧損更大。現在是幾倍速的世代，可能1小時前做的決定，1小時後發現錯了，必須馬上改，時代已經不一樣了，就像發現搭錯高鐵，下一站要趕快下車，否則損失更大。

他說，過去曾有做手機、做底片非常有名的公司，到後來都不見了，即使歷史長達百年的企業，現在也只剩幾個業務項目而已。英業達能走到50年不容易，應該值得掌聲。

葉國一表示，英業達過去投資生產太陽能電池片的英穩達卻失敗，他以個人名義償還銀行借款7億多元，「因為我的舉動，銀行對英業達的誠信加了100分」，全世界沒有股東會為了一家經營不好、宣布解散的公司，背負這個責任。

葉國一強調，經營有很多困難，他也希望毛利率能到達30%，對於英業達獲利現況，他也感覺到「很委屈」，當新台幣貶值或英業達毛利提高，廠商會來詢問英業達是否要降價。英業達很努力維持毛利，希望創造更好利潤給股東。

葉國一也提到，兒子葉力誠加入英業達並接任董事長，並非他的安排，當初他交棒給李詩欽，李詩欽再交棒給卓桐華，後來高層幹部開會後，希望有大股東接棒，才邀請葉力誠加入公司，他只能同意這個決議。

提到淨零碳排目標，葉國一認真表示，「2050年我要親自來驗收」，到時他已經100多歲，也許他要驗收是笑話，但還是希望員工去拚，做得更完善。