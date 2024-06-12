南亞與中華電信等合作 取得資安標準國際認證
企業資安事件頻傳，台塑集團旗下南亞今天宣布攜手中華電信、SGS台灣分公司，通過最新版ISO/IEC 27001:2022資訊安全管理系統認證，接軌國際最新的資安程序標準，納入公司管理運作體系。
南亞主管表示，全球資安事件頻傳，包括網路攻擊、資料洩漏與勒索軟體等駭客攻擊事件層出不窮，南亞除了強化工廠操作技術（OT）的安全性防護、營業機密保護、以及資料異地備援外，同時國際接軌，以符合法遵要求。
南亞與中華電、SGS合作，通過最新版的ISO資安管理系統認證，建立具備國際標準的資安管理程序，並納入管理運作體系，希望建構完善的資安環境，確保系統正常營運與資料安全。
南亞此次通過ISO/IEC 27001:2022認證，範圍包括自主研發的製程及產品，並涵蓋技轉文件的技術資訊，資訊流的資訊安全管理系統，以及相關的研究發展中心機房維運、網路服務、資訊相關維護管理等。
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