宏達電推 AI 智慧手機 HTC U24 pro 起步價18,990元

宏達電（2498） HTC 12日發表最新一代U 系列－HTC U24 pro，承自Brilliant U系列的優異表現，並在廣受好評的 HTC U23 pro 基礎上持續進化，致力於打造全方位最符合消費者需求的實用創新機款，並透過AI將拍照等核心功能再提升。採用輕量一體設計，並首次搭載3D曲面螢幕，挑戰同級市場中極致沉浸6.8吋超大螢幕及超舒適手感，並配備雙喇叭立體聲音效和儲存大容量，將視聽享受和效能提升至新境界。此外，透過VIVERSE 應用拓展手機未來應用空間，讓消費者可無縫穿梭虛實世界，享受全新XR社交互動、娛樂以及學習體驗，並化身為通往跨域虛實世界的最佳門戶。

HTC U24 pro 以2025年最具安心及沉浸感的年度未來色彩為靈感，推出太空藍與暮光白兩款配色，並一次提供兩種大容量規格12GB / 512GB與12GB / 256GB 供選擇。6月12日起於 HTC 網路商店立即預購開賣，消費者至官網登錄即可獲得「HTC U24 pro早鳥禮」，並自6月18日起陸續於指定經銷通路出貨上市。原有HTC客戶更可於全台指定通路門市，參與「舊換新活動」，享有額外加碼優惠。

極致沉浸超大螢幕 超手感

HTC U24 pro 搭載6.8吋沉浸式 3D 曲面大螢幕，並配備雙喇叭立體聲音效、120Hz 可調式更新率，無論看劇、玩遊戲都能依需求調整，帶來極致沉浸流暢體驗。此外，透過HTC獨有的工藝設計，機身四周搭載一體成型金屬邊框及雙側獨創黃金導角，可解決 3D 玻璃手機高質感卻容易脫手的問題，並帶來絕佳舒適握感，從小細節皆帶給消費者實用創新。

AI 賦能 全新升級攝錄體驗

HTC U24 pro 配備強大的3+1鏡頭組合，主鏡頭及望遠鏡頭均搭載5000萬高解析畫素，感光元件大幅提升，在不同光源環境下都能輕鬆拍出優秀細節。HTC U24 pro 相較前一代，在極暗環境下照片進光量提升最高達130%，夜拍細節更豐富，珍貴時刻不失手。此外，HTC U24 pro 亦配備5000萬高解析畫素美顏自拍鏡頭，自帶主角光環的人像攝影，讓每張自拍照都能展現最佳狀態！

HTC U24 pro所搭載的AI相機功能，帶來更多與朋友一同玩拍有趣的拍照體驗。不必刻意擺拍，人人都有好表情，自動合成最佳合影的AI最佳合拍 ; 還有趣味十足的AI手勢動圖拍照，比個讚或愛心等，增添拍照趣味 ; AI 夜拍人像修復，讓低光環境下拍攝的模糊自拍照片變清晰，NG照如同重獲新生，確保關鍵時刻不漏拍。

在訊息不斷湧現、技術與創新不斷交織出無限可能，以及現實與幻想間的界限更加模糊的時代下，HTC U24 pro創造一種沉浸、安心又具有變革性的顏色。「太空藍」蘊含沈穩與內斂的力量，背蓋採熱壓技術，打造高強度機身，微奈米級光刻技術，使板材自然折射光柵效果，機身在不同角度下折射出迷人的光影變幻，宛如星辰流動，展現出充滿動能和未來科技的躍動魅力。「暮光白」帶來春日下麥田所散發的奶油白柔和色彩，既溫暖又深邃，帶給人們一種平靜、輕盈且自然的感覺，完美平衡了現代設計的簡約與自然之美。

延續好評實用功能 完整機能一次到位

秉持著U系列「一切為你而生」的設計，在效能上，提供同時在遊戲及多工處理上有著卓越體驗的新一代高通驍龍Snapdragon® 7 Gen 3，具有顯著升級的CPU與GPU性能、增強的AI 功能，以及更加省電長效的電池效率。

此外，配備支援 60W 快充組，並搭載同級機種甚少同步支援的無線充電與反向充電功能。在外工作或旅遊，總是會發生配件或設備有借電的需求，HTC U24 pro 系列貼心提供可當行動電源的反向充電功能。

HTC U24 pro 擁有 IP67 防水防塵等級、配備實用的 3.5mm 耳機孔及具有更高的抗刮擦性和更好的耐衝擊性 Gorilla® Glass 玻璃螢幕，同時支援螢幕下指紋辨識快速解鎖功能。內建 4,600 mAh 大容量電池，輔以絕佳的節能效率，確保使用者擁有無後顧之憂的強大續航力。

不僅如此，HTC U24 pro 更是與獲獎無數的 VIVE XR Elite 搭配相得益彰，可將手機畫面鏡像投影至 VIVE XR Elite 享受300吋超大螢幕，並可在 VR 環境中瀏覽手機、啟動行動應用程式及檢視相片和影片。無論是現實生活或在虛擬世界都具備豐富的功能性，讓消費者如隨身攜帶未來。

新一代 VIVERSE & AI 社交互動娛樂

隨著 XR 技術的進步，人們在虛擬世界中進行的各項娛樂活動也更加豐富多元，如舞蹈、運動訓練和互動遊戲。為搭配XR社交娛樂新趨勢，VIVERSE 亦推出最新 AI 動作捕捉功能－Beta版，透過手機鏡頭進行動作追蹤，虛擬化身跟著舞動，讓溝通更添趣味。

HTC U24 pro上市提供 12GB / 256GB 與 12GB / 512GB 兩種版本及「太空藍」與「暮光白」兩種顏色予消費者選擇，建議售價為新台幣18,990元及20,990元。