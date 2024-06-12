南亞與台灣 SGS 中華電獲 ISO/IEC 27001資訊安全認證

南亞（1303）12日宣布，近年來全球資安事件頻傳，網路攻擊、資料洩漏與勒索軟體的駭客攻擊 態勢日益險峻，南亞公司持續建構完善的資安環境，以確保系統正常營運與資料安全。

目前除強化工廠OT(Operation Technology)防護、營業機密保護、及資料 異地備援等外，同時為符合法規遵循及國際接軌需要，南亞公司與中華 電信、SGS台灣分公司攜手合作，通過最新版ISO/IEC 27001:2022資訊 安全管理系統認證，建立具備國際標準的資安管理程序並納入管理運作 體系。

認證範圍包括自主研發之製程及產品，亦涵蓋技轉文件之技術資訊，及其資訊流之資訊安全管理系統，包括相關之研究發展中心機房維運、網路 服務、以及資訊相關維護管理等作業。

為確保公司永續經營，南亞將不斷精進資安治理成熟度及應變韌性，落實營運不中斷目標，保障公司客戶、股東、員工及供應商等利害關係人之 權益，並且善盡企業社會責任。