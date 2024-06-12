快訊

禁奢令啟動！貴婦奈奈男友父黃立雄不得搭小黃高鐵 民檢舉可領百萬

AI、半導體當道 高分數學生入技職是科技大廠保證班？

王義川變「王膝知」立委路斷？綠營：膝蓋想就知不可能

南亞與台灣 SGS 中華電獲 ISO/IEC 27001資訊安全認證

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
南亞攜手台灣SGS、中華電信取得ISOIEC 27001資訊安全認證合影，SGS副總裁鮑柏宇(左起）、南亞董事長吳嘉昭、中華電信總經理林昭陽合影。南亞/提供
南亞攜手台灣SGS、中華電信取得ISOIEC 27001資訊安全認證合影，SGS副總裁鮑柏宇(左起）、南亞董事長吳嘉昭、中華電信總經理林昭陽合影。南亞/提供

南亞（1303）12日宣布，近年來全球資安事件頻傳，網路攻擊、資料洩漏與勒索軟體的駭客攻擊 態勢日益險峻，南亞公司持續建構完善的資安環境，以確保系統正常營運與資料安全。

目前除強化工廠OT(Operation Technology)防護、營業機密保護、及資料 異地備援等外，同時為符合法規遵循及國際接軌需要，南亞公司與中華 電信、SGS台灣分公司攜手合作，通過最新版ISO/IEC 27001:2022資訊 安全管理系統認證，建立具備國際標準的資安管理程序並納入管理運作 體系。

認證範圍包括自主研發之製程及產品，亦涵蓋技轉文件之技術資訊，及其資訊流之資訊安全管理系統，包括相關之研究發展中心機房維運、網路 服務、以及資訊相關維護管理等作業。

為確保公司永續經營，南亞將不斷精進資安治理成熟度及應變韌性，落實營運不中斷目標，保障公司客戶、股東、員工及供應商等利害關係人之 權益，並且善盡企業社會責任。

南亞 資安 軟體

延伸閱讀

南亞宣布攜手中華電、SGS 強化工廠資安、營運不中斷

iOS整合OpenAI將有資安疑慮 馬斯克揚言禁用蘋果裝置

00878確定「三進三出」、00922成分股調整完畢！ 聯詠、中華電、正新被選進

南亞泰山廠區外包工人「好幾天沒回家」 今天發現他墜地下層死亡2天

相關新聞

次子接董座遭傳內定 葉國一駁：非自己安排、全靠實力

代工大廠英業達（2356）於去年完成世代交替，由創辦人暨會長葉國一次子葉力誠接任董事長，而原企業電腦事業群總經理蔡枝安接...

納AI用電成長 郭智輝：推節能可滿足2028年前用電需求

AI產業發展的前提是穩定供電，外界都擔心台灣供電能力是否足夠？經濟部長郭智輝今日表示，經過精準計算結果，國內的電力是足夠...

會長葉國一親揭：全國首家生產伺服器「就是英業達」

代工大廠英業達（2356）近年積極衝刺AI布局，並在市場上擁有「伺服器主機板一哥」的美譽，而公司12日召開股東大會，創辦...

英業達小股東質疑獲利不佳 葉國一親上火線抱屈

代工廠英業達今天召開股東常會，集團會長暨創辦人葉國一表示，客戶對英業達AI伺服器產品覺得滿意，但客戶希望有競爭力，反而限...

宏達電推 AI 智慧手機 HTC U24 pro 起步價18,990元

宏達電（2498） HTC 12日發表最新一代U 系列－HTC U24 pro，承自Brilliant U系列的優異表現...

南亞與台灣 SGS 中華電獲 ISO/IEC 27001資訊安全認證

南亞（1303）12日宣布，近年來全球資安事件頻傳，網路攻擊、資料洩漏與勒索軟體的駭客攻擊 態勢日益險峻，南亞公司持續建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。