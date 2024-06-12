次子接董座遭傳內定 葉國一駁：非自己安排、全靠實力

代工大廠英業達（2356）於去年完成世代交替，由創辦人暨會長葉國一次子葉力誠接任董事長，而原企業電腦事業群總經理蔡枝安接任總經理，面對外界猜測葉力誠接班為早已安排？葉國一12日現身股東大會，並特地對外澄清，太子接班、內定傳位等臆測，全部都並非事實，他強調，葉力誠的加入不是自己的安排、其實是幹部們因看好他的能力，而趁自己不知情，將他找進公司。

事實上，英業達自創辦以來，「世代傳承」的次數與其他競爭對手比起來，相對較多，回顧當初創辦人葉國一於1975年創立以來，已歷經三度世代交替，當初葉國一從從零開始草創英業達時，現任電電公會理事長李詩欽，當時是英業達第一號員工，歷經多年打拚後，2008年6月葉國一卸任董事長時，接任成為第二任董事長，完成世代交替。

英業達集團第二次世代傳承則是在2017年，卓桐華接下董事長，他也不負眾望的率隊戰勝疫情難關、帶領集團從硬體走向軟體，如今英業達在2023年完成第三次的世代交替，葉力誠接下董座一職，成功帶領集團在市場上取得「伺服器主機板一哥」的地位，並手握輝達（NVIDIA）AI伺服器液冷專案大單。

外界好奇，英業達並非由長子皇基董事長葉力銓接任，而是次子葉力誠。創辦人葉國一卸下集團兵符後創立專業蘭花培育公司皇基，以及一系列房地產事業，葉力銓、葉力誠分別擔任皇基董座與總經理，葉力銓長年在台灣、越南二地奔波，固守越南打造的地產及蘭花帝國；葉力誠掌管財務調度，也緊盯行銷業務。

據悉，葉國一2015年就在越南投資不動產，派葉力銓前往越南胡志明市坐鎮，學習土地開發和建築專業，幾年發展下，在越南打造出地產及蘭花產業榮景；葉力誠在台灣積極研究數位化科技的創新，接下英業達董座前，就出任「數位長」，身兼英業達「策略中心」執行副總，為接下英業達董座做準備。

葉力誠接棒時曾直言，自己很榮幸能站在巨人肩膀上繼續向前，集團長期專注研發與製造，未來將在這樣的基礎上繼續累積，並不斷尋求更多全新的動能。葉力誠指出，近年科技業的確有些不景氣，整體趨勢也較難以預測，但較競爭對手而言，英業達所受到的衝擊已相對平緩許多。