工研院 IEKCQM：搭 AI 大勢2024年製造業產值估成長6.5%

工研院綜整國內外政經情勢，12日發布2024年臺灣製造業展望預測結果。預估整體製造業產值達23.1兆元新臺幣，年增率上修為6.47%。

工研院今天舉辦「2024年臺灣製造業暨半導體產業景氣展望記者會」，工研院IEKCQM預測團隊指出，隨著就業市場穩定、通膨緩降、供應鏈問題紓解，國際需求逐漸改善，全球製造業景氣已緩步回暖。在國際需求增加的推動下，國內民眾消費成長延續，民間投資意願轉強，輔以AI伺服器新商機及股市創高，我經濟表現料將溫和穩健。惟各國財政支持政策退場、地緣政治緊張、氣候風險加劇等因素，將持續對全球中長期經濟增長帶來挑戰，仍需審慎留意。

通膨降溫、國際需求回升，四大業別均重返成長

金屬機電：高通膨、高利率政策的滯後影響、地緣政治的不確定性、中國房地產投資持續下滑，但基建投資需求仍在及製造業回暖，有利支撐產業成長。通膨、日圓貶值、地緣政治等不利因素延續，然訂單年增率已見回升、輔以新興產業應用帶來創新市場，預期產業景氣將緩步改善。預估2024年金屬機電業產值將成長1.92%。

資訊電子：供應鏈庫存去化落底，全球手機、PC等終端消費性電子市場需求可望逐步反轉，車用電子亦於持續調整階段；輔以低基期因素，產業景氣展望正向。AI需求擴張，Al伺服器與邊緣AI終端裝置應用快速的發展，帶動半導體在AI、HPC先進製程的產能持續擴增以滿足市場需求，並推進電子零組件及材料產值成長。預估2024年資訊電子業產值將成長11.09%。

化學工業：區域戰爭、OPEC+延長額外減產計畫，油價支撐石化產品價格，惟市場需求保守、中國新增產能市場競爭，限縮石化業成長空間。國際淨零永續趨勢，帶動臺灣石化產業朝向綠色製造、高值差異化商品、碳循環再利用技術發展。預估2024年化學工業產值將成長2.31%。

民生工業：歐美品牌廠去庫存順利，通膨及升息限縮消費支出的效應緩步淡化，國際市場消費信心回升，通路與品牌商下單意願轉強，有利紡織產業逐季復甦國際觀光客回流、就業市場持續改善、股市創高帶來的財富效應，帶動外食、旅遊、休閒娛樂消費，在高基期下，民眾消費意願續強，支撐我民生工業成長。預估2024年民生工業產值將成長4.33%。

IEKView：國際三大趨勢成形，建議鞏固AI時代下的半導體技術優勢、以科技建構韌性社會、並打造臺灣成全球高科技生產管理/研發基地

工研院觀察，現國際有三大趨勢已然成形，成為2024年影響臺灣製造業發展的關鍵：

第一，萬物皆AI 時代來臨，AI帶動半導體產業先進製程需求。晶片技術高速演進，促進了AI、下世代通訊等新興科技的崛起與普及，為各行各業的創新應用帶來了強勁驅動力。隨著AI正由雲端走向邊緣（Edge AI），加速「萬物皆AI 時代（AI for all）」來臨，臺灣憑藉半導體、伺服器、記憶體及其他ICT產業之國際競爭優勢，未來發展可期。

第二，世界風險前景惡化，影響社會可持續發展。2024年世界經濟論壇（WEF）的世界風險報告指出，AI所生成的錯誤訊息和虛假訊息，為社會帶來了不確定性，為全球短期內最大的風險。報告亦歸納，環境變遷、科技化加速、社會人口成長分岔、地緣政治等4種結構性因素，將帶來更多不確定性及動盪的可能性。

第三，全球貿易結構重建，多點製造、在地供應同時發生。國際間貿易集中度指數下降，意味著各國的貿易夥伴日益多元，海外（off-shore）分工更分散；另一方面，臺灣本土（on-shore）製造成趨勢。經濟部統計我國近五年（2019-2023）外銷訂單海外生產比，顯示傳產貨品外移、但科技類產品回流製造的兩極化現象。

面對此三大趨勢，工研院建議，因應急遽上升的AI需求，臺灣應從人才與新創培育、鞏固領先地位等兩大面向確保我國半導體產業在AI時代下的優勢。在人才新創培育方面，應建立人才循環方略及新創孵育作法；也需深化產業基礎科技，並發展AI輔助IC設計以尋求技術新突破，才能長久鞏固臺灣的領先地位。

在社會穩定發展的議題上，臺灣面臨多型態的風險衝擊，應嘗試透過新興科技技術強化韌性，從生產力韌性、基礎設施韌性及能資源韌性等三大應用領域切入。此外，為適應全球貿易結構重建，建議政府可透過：支持業界研發及進行人才布局、協助產業擴大外商合作、設立研發管理總部、切入國際供應鏈等四大路徑，將臺灣打造成全球高科技生產管理/研發基地。