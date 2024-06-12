AWS 宣布在台灣推出基礎設施區域

亞馬遜（NASDAQ: AMZN）旗下公司Amazon Web Services（AWS）今日宣布將於2025年初在台灣推出AWS基礎設施區域（Region）。新的AWS亞太（台北）區域將讓開發者、新創、企業、教育、娛樂、金融和非營利組織能透過位於台灣的資料中心執行應用程式，為其用戶提供服務，同時滿足客戶資料在地儲存的需求。作為對台灣長期承諾的一部分，AWS計畫未來15年內在台灣投資數十億美元。

AWS基礎設施服務副總裁Prasad Kalyanaraman表示，AWS致力於提供最高等級的安全性和韌性，幫助各種規模、各個產業的客戶加速數位轉型。台灣新的AWS區域將助力企業和組織充分發揮雲端的潛力，透過運算、儲存、資料庫、分析、機器學習（ML）和人工智慧（AI）等AWS技術，推動創新並改變企業和機構服務客戶的方式。我們期待幫助台灣的客戶和合作夥伴利用位於台灣的資料中心，運用雲端支援的應用程式提高生產力、加速業務成長和創新，同時享受更低延遲。

行政院院長卓榮泰表示，很感謝AWS為本地和國際企業提供多元、創新的雲端服務。台灣在半導體、資通訊等領域有相當完整的產業群聚及優勢。期盼AWS在台灣的新區域將可望創造雙贏、共榮、永續的未來，進而帶動相關產業鏈、創造優質就業、促進永續發展。

台灣新的AWS區域啟用時將由三個可用區域（Availability Zones）組成。目前，AWS在全球33個地理區域擁有105個可用區域。加上今天的新宣布，AWS已公布在馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、沙烏地阿拉伯、台灣、泰國和AWS歐洲主權雲端再推出21個可用區域和7個AWS地理區域的計劃。AWS地理區域由可用區域組成，可用區域是獨立的且位於不同地理位置的基礎設施。

可用區域彼此之間不僅具有足夠遠的距離可以確保客戶業務的連續性；又具備足夠近的距離為同時使用多個可用區域的高可用性應用程式提供低延遲。每個可用區域都有獨立的供電、冷卻和物理安全措施，並透過冗餘、超低延遲的網路來連接。注重高可用性的AWS客戶可以將應用程式設計在多個可用區域運行，以獲得更高的容錯能力。

AWS提供廣泛且深入的服務方案，包括分析、AI、運算、資料庫、物聯網（IoT）、機器學習（ML）、行動服務、儲存和其他雲端技術。AWS亞太（台北）區域將助力有資料儲存偏好或要求的客戶把資料安全地儲存在台灣，提供更低的延遲，並將滿足更多亞太地區的企業和組織對雲端服務的需求。新創、企業、公部門到非營利組織，都將能使用世界領先的雲端技術來推動創新。