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英業達 AI 告捷！入手四大 CSP GB200大單 董座：營收看增

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）AI業務再傳捷報！近日市場傳出，英業達已成功拿下來自四大北美雲端服務供應商（亞馬遜、谷歌、微軟、Meta等）的GB200伺服器訂單，且最快將在年底啟動出貨。對此消息，發言體系雖不針對單一客戶或產品進行評論，但仍對公司未來營運發展樂觀看待，而董事長葉力誠12日主持股東會時也指出，自己看好未來營收將繼續保持向上增長。

市場傳聞透露，英業達攜手美商ZT Systems共同佈局輝達（NVIDIA）打造的Blackwell伺服器，並已成功接獲來自四大雲端供應商「亞馬遜、谷歌、微軟、Meta」等的伺服器大單，並且旗下GB200伺服器產線將在第四季完成，並全面啟動出貨、而明年則將正式放量，有望進一步為營運大添柴火。

有關合作方式，市場傳聞顯示，英業達墨西哥廠將主要負責GB200主機板 (L6) 的組裝業務，並由 ZT 來負責進一步組裝及測試 (L10) 與整機系統組裝 (L11)，而該產品將以 L10、L11 的方式來出貨。ZT有系統組裝經驗，也是亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）及Meta的供應商，雙方自幾年前就已達成結盟、並各取所需，未來將隨著GB200出貨啟動，帶動整體業績向上。

據悉，ZT有強大的美國業務團隊，與雲端客戶關係深厚，而英業達伺服器主機板設計、量產能力與品質，有目共睹，雙方藉由合作更創利多，未來發展可期。英業達5月營收521.8億元，月增2.2%、年增13.3%，除了寫下近26個月新高，也是歷年同期新高及單月歷史次高，今年前5月累計營收2337.24億元、年增15.08%。而英業達12日以53.8元開高走高、盤中一度衝上54.5元、上漲1.6元、漲幅近3%，也是截至午盤時，四代工廠唯一仍繳呈現紅盤者。

英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影

伺服器 英業達 雲端服務

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