英業達董座葉力誠：車用是未來新興市場

英業達集團董事長葉力誠今日指出，現在世界整體經濟尚未恢復，但團隊仍持續尋找新商機、努力維持毛利，開發新產品、進入新產業，他相信車用將是未來新興市場、且目前產品日臻成熟，對提升英業達毛利率可帶來助益。

英業達今（12）日舉辦股東會，從父親葉國一（英業達創辦人）手中接棒的葉力誠，首次擔綱主持重任，公司去年合併營收達新台幣5147億元，年減4.98%；營業利益74億元，年增11.91%；歸屬母公司稅後淨利61億元，年增0.03%；每股盈餘1.71元。

葉力誠針對去年市況提出說法，首先是全球總體經濟。他指出，過去一年仍在下滑，為避免美中貿易戰的影響，團隊透過移轉產能、在海外增建新廠、打造第二生產基地的方式，透過在地製造、在地提供，來解決美中關稅等問題。目前英業達海外第二生產基地已逐漸成形。

其次則是美國聯準會升息問題。葉力誠說，去年聯準會的升息確實也對公司帶來負面影響，不過英業達透過改變生產基地（在地生產）、調整產品組合（增加毛利率較高的車載產品），積極改善營運表現。

葉力誠接任董座後，第一次現身是在今年1月主持集團旺年會，他當時就說，公司團隊積極對新事業產品進行創新，今年將有所斬獲，會有較快成果的就是車載產品，「英業達從2017年就踏入車載，相信今年較去年會有大幅度成長，希望2025年至2026年會有大幅提升。」

展望2024年，英業達指出，除現有產品基礎外，也在人工智慧（AI）伺服器的發展上持續投注研發及深耕市場，AI深度學習暨推論伺服器仍是今年客戶競相發展的重點，配合雲端客戶最新規格設計，英業達預估今年在伺服器的出貨數量上將呈現兩位數成長。

英業達表示，因人工智慧個人電腦（AI PC）的發展及商用型的應用，筆電業務今年將較去年呈現個位數復甦。英業達指出，智慧裝置在5G應用及新遊戲產品的挹注下，今年期待有高個位數成長。