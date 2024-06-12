英業達股東會／談英穩達破產 葉國一：自掏7億、銀行信用+100分

代工大廠英業達（2356）12日舉辦股東大會，被問及過去投資太陽能子公司英穩達，但因負債問題最終宣告破產，有股東擔心是否會影響銀行信用？對此，會長暨創辦人葉國一直言，當初主要是為了讓大家都能有「乾淨的能源」可以使用，因此配合政府政策來投資太陽能，不過後來投資失利後，他也以個人名義為該投資，自掏腰包拿出七億多現金來付清，因此銀行對英業達的信用「不減反增、直接加了100分」。

葉國一指出，自己雖然每天都在看醫生、但也每天努力不懈的在上班，當時事情發生當下，他就直接以個人名義拿出七億多現金來支付，當時銀行得知此舉後，甚至向他坦言「全世界沒有任何一個股東，會為了自己投資、但經營不善的公司，拿出鉅款來負責、這也是全台灣第一次有股東願意付出到這種地步」，而銀行對英業達的信用評級也因此大增。

葉國一表示，自己非常感謝集團子公司無敵、英華達在過去為英業達賺進很多成果，不過有時候時事變化太快，無法永遠都長勝，事實上「人非聖人」他從現在來看，仍都覺得這個決定是對的，就算是現在有常會有一個小時之前的決定，一下子就必須更改的情況，他坦言，「時代已經不一樣了」，在發現情況不對時，就應該適時止損，才能避免讓虧損擴大。