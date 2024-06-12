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AWS 宣布台灣2025年將推出新資料中心區域

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣是國際雲端中心積極關注的地點，AWS 12日也宣布在台的資料中心策略。AWS 台灣暨香港總經理王定愷表示在台灣發展已有十年，與台灣傳產、金融、科技業等密切合作，提供雲端服務，AWS 將在2025年初在台灣推出AWS 基礎設施區域（Region），新的 AWS 亞太（台北）區域將讓開發者、新創、企業、教育、娛樂、金融、非營利組織透過位於台灣的資料中心執行應用程式。

他表示，台灣的 AWS 區域將由三個可用區域（Availability Zone）組成，這項服務上線意味一個新的服務時代開始，AWS 計畫未來15年內在台灣投資數十億美元。他表示過去台灣客戶用較多的海外機房，尚未在台灣落地，有了 AWS Region 服務後，台灣機房與各地機房連結成為全球大網一部分。

這項服務有三大意義，第一是本地客戶將感受到更低延遲，有助類似金融交易或股票交易等高頻大量交易時能即時回應；其次回應醫療、金融等服務的數據需在本地的需求；也因為資料落地，減少傳輸到海外過程，保障資訊的安全。也因為在本地設立區域，減少本地企業用戶自己維護資料中心伺服器等相關設備，有助台灣企業淨零碳排。

AWS 全球基礎設施是 AWS 雲端服務項目之一，目前在全球33個地理區域內有105個可用區域，先前也計劃在馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、沙烏地阿拉伯、泰國以及 AWS 歐洲主權雲端增加21個可用區域和七個 AWS 區域。

AWS 雲端基礎設施是以區域（Region）與可用區域（Available Zone）為中心來建置。根據 AWS 解釋，所謂區域（Region）是多個可用區域的實體位置。可用區域由一或多個分散的資料中心（Data Center）所組成，每一個AZ就是一個可獨立運作的資料中心都有備援電源、聯網和連線能力，且置放在不同的機構。

王定愷表示，AWS 自2006年面向全球發表公有雲服務，擴展市場速度有目共睹，全球雲端服務業績年增與客戶使用也進展，台灣過去幾年各行業如半導體的台積電、聯發科等都是客戶。和數位部有雲市集合作，作為實驗場域，幫助小企業、新創可以使用。

台積電 雲端服務

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