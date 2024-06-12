2024鋒形科技最新調查 僅5%中小企業透過 AI 進行招募或人事管理

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳日前旋風式訪台，帶動AI 話題，台灣雲端人資系統領導廠商鋒形科技（Femas HR）發布2024企業用人與AI趨勢調查結果指出，在人資領域中，僅5%企業透過AI進行招募或人事管理，顯然仍有很大發展空間。

鋒形科技共同創辦人李佳鴻指出，這次調查訪談對象超過100間台灣中小企業，5%的採用率確實偏低，意味著AI議題雖然熱門，但在人資領域實際應用仍然有限，或許企業主先入為主認為AI技術投入成本高，不是中小企業可以負荷，但實際情形是，透過雲端人資系統的導入，可以達到以AI技術縮短招募與人事管理成本的目的，費用同樣可以獲得控制。

科技產業瞬息萬變，AI趨勢的興起，在各行各業引起廣泛關注，相關技術紛紛崛起，並應用在不同產業中，加上ChatGPT帶出AI熱潮，2024年2月台大文學院更是開立AI課程，吸引破千位學生申請加簽，可見產業與學術界對於AI的重視。

目前人事管理已運用AI技術的企業中，大多以AI篩選履歷與自動將求職者與職缺匹配分析，屬於招募前期、蒐集資料的環節，透過AI技術降低瀏覽大量履歷、求職者資料的步驟及時間，讓企業雇主、人資工作者可以將時間留給發展規劃與決策。

關於企業用人的調查數據來看，在招募時約有5成的企業因離職潮而補齊人力，去年有35%企業為了培育儲備幹部而招募，今年則是降為至26%；例行性招募則從30%提升至38%。人力銀行更是發佈今年歡迎求職者與新鮮人的正職職缺數創歷史新高。

鋒形科技共同創辦人杜俐芊指出，例行性招募的企業比去年增加，表示企業穩定經營，需定期填補常見職位空缺，以保持現有穩定性，此時可以透過Femas HR一站式雲端人事管理服務，完整記錄人事資料，以利人力安排與管理。

值得留意的是，去年約有65%的企業願意將新鮮人作為重點招募對象，今年則下降至50%；無意願招募新鮮人的企業百分比，從去年僅的7%，今年提升至近今年的12%。

整體來說，今年度願意重點招募新鮮人的企業下降，當中超過一半的企業並不會以學歷或學校做評選考量，企業更在乎求職者的過往經驗，如企業實習、產學合作等。

與去年不同的是，今年企業比起往年更在意求職者過往的社團幹部經驗，據此，李佳鴻建議新鮮人在就學期間，可以多報名實習、產學合作等活動，提早體驗企業生活，也可以積極參加社團並擔任幹部，以增加規劃管理、合作溝通的能力。

除了既有的專業能力外，企業也重視求職者的軟實力，與往年相同，招募時傾向尋找變化適應力與學習力、溝通表達能力強的求職者。由於人才培育時企業付出的時間、人力金錢成本，企業希望找到穩定久任的員工，因此抗壓性、受挫力仍是企業挑選人才的主要考量重點。

最後，企業招募求職者過程中，除了學歷更看重經歷與專業能力，與去年相比，今年對業務的看重多於英文，比起專精，企業更在意員工完整處理事情所需要的所有能力，包含專業技能、資料蒐集、溝通討論等，求職者可以在履歷及面試過程中說明，讓自己在眾多面試者中脫穎而出。

整體而言，杜俐芊認為，雖然AI的潛力被廣泛認可，但真正將其應用於招募和人事管理的比例卻遠低於預期，反映出AI技術在HR領域的實際落地面臨諸多挑戰和障礙，儘管AI在人資領域應用仍屬於起步階段，但其未來發展潛力不容忽視。

李佳鴻表示，隨著技術不斷進步，AI必將成為企業管理者、人資工作者與HR的重要助手，為企業帶來更多效益，未來鋒形科技將持續關注AI技術在HR領域的應用，並通過深入的市場調查和研究，為企業提供最新的趨勢分析和最佳實踐建議。