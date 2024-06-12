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Pixel手機更新 支援高效AI模型Gemini Nano

中央社／ 台北12日電

Google今天宣布即將登場的Pixel系列裝置功能推送，其中Pixel 8和Pixel8a手機，將支援Google專門為了在裝置端執行任務而打造的高效人工智慧（AI）模型Gemini Nano，只要在手機設定中選擇啟用開發人員選項，就可以體驗。

Gemini Nano支援錄音工具應用程式進行摘要，即使處於離線狀態，使用者也能取得對話、訪談和報告錄音檔的內容摘要。Gemini Nano也支援智慧回覆，會根據收到的訊息建議回應內容，幫助使用者節省更多時間。

Google在官方部落格發文說明，此次更新內容將包含Pixel 8系列手機、Pixel 8a手機與Pixel Watch 2智慧手錶，裝置會在接下來的幾週內陸續收到更新通知。

Pixel手機更新後，將增加更多實用功能。例如可以在Pixel 8a、Pixel 8和Pixel 8 Pro手機上使用USB-C接頭，把手機接上電腦螢幕、顯示器等大螢幕，並投放手機上的內容。

Pixel手機的「尋找我的裝置」將更加實用，即使手機關機或電池沒電也能幫助使用者定位手機，且位置資料將經過加密，不會向Google洩漏隱私。

Pixel手機還能快速查詢不明電話號碼，如果接到來自陌生號碼的來電，可以在通話紀錄的頁面中，輕觸幾下螢幕，就能反向查詢對方的號碼。

此外，原本在Pixel手機上推出的「車禍偵測」功能，將在Pixel Watch 2推出，即使手機不在身邊時，也能為使用者帶來幫助。碰到嚴重車禍時，PixelWatch 2 會檢查使用者狀況，如果需要協助或未回覆，手錶就會自動撥打緊急救援服務電話。

Google Pixel 手機

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